    首頁 > 生活

    清大高雄校區啟用 將申設6大國家重點領域碩博士學程

    2026/02/26 12:17 記者葛祐豪／高雄報導
    清大高雄校區正式揭牌啟用。（記者葛祐豪攝）

    清大高雄校區正式揭牌啟用。（記者葛祐豪攝）

    繼陽明交大高雄校區於去年7月揭牌啟用後，清華大學高雄校區今（26）日也舉行揭牌典禮，高雄市長陳其邁致詞強調，清大進駐高雄，重要性不亞於台積電，期盼高教能夠南北平衡；清大未來將申設6大國家重點領域碩博士學位學程，10年內高雄校區將有1000名學生、100名教師進駐。

    清華大學高雄校區位於舊左營國中校地，緊鄰蓮池潭，面積約5.78公頃，第一期已新建產學2、3館及研教大樓等3棟，第二期將續建第2、第3會館，預計119年全面落成。事實上，清大自113年下半年起，陸續在高雄校區開辦人工智慧、智慧製造與數位決策、IC 封裝測試及氣候金融與創新低碳策略等4門碩士學分班課程，逐步建構完整研教基礎。

    配合國家重點領域校際研教園區政策，清大應高市府邀請設立高雄校區。今天舉行揭牌啟用儀式，包括清大校長高為元、高雄市長陳其邁、陽明交大校長林奇宏、台積電處長張孟凡等產官學界代表到場祝賀。

    陳其邁特別感謝清大、陽明交大進駐高雄，留住好人才，象徵高雄在產業轉型與高階人才培育，邁入全新階段。陽明交大高雄校區於114學年度開課後，清大也將於115學年度正式招生，教學與研究領域涵蓋半導體、AI應用科技、智慧機器人等，強化南部科技產業所需的高階專業人才量能。

    清大預估，未來10年內，高雄校區將有約1000名學生、100名教師進駐，形成完整創新生態系，成為南台灣高階人才培育與科技創新的重要基地。今年9月，永續管理與氣候政策研究所首屆研究生將正式入學，首屆錄取學生來自不同背景，報到率達100%，象徵永續與氣候治理人才培育體系，在南台灣全面啟動。

    清華大學副校長嚴大任指出，高雄校區建設將分階段推動，未來將申設6大國家重點領域碩博士學位學程，包括半導體先進製造封測與創新材料、人工智慧、智慧製造、永續創新與綠色科技、永續領導與都市轉型、智慧機器人等方向。

    清華大學高雄校區位於舊左營國中校地，緊鄰蓮池潭。（記者葛祐豪攝）

    清華大學高雄校區位於舊左營國中校地，緊鄰蓮池潭。（記者葛祐豪攝）

    清華大學高雄校區未來10年內，將有1000名學生進駐。（記者葛祐豪攝）

    清華大學高雄校區未來10年內，將有1000名學生進駐。（記者葛祐豪攝）

