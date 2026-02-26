為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    重生後捐108萬回饋社會 彰化男愛心專款救回洗腎婦

    2026/02/26 12:13 記者陳冠備／彰化報導
    彰化醫院啟動「經濟困難病患IVL手術專款」，讓陳女得以順利安裝支架，成功救回一命。（彰化醫院提供）

    彰化醫院啟動「經濟困難病患IVL手術專款」，讓陳女得以順利安裝支架,成功救回一命。（彰化醫院提供）

    去年底才在衛福部彰化醫院接受治療、撿回一命的林姓男子，術後決定捐出108萬元，指定幫助經濟困難病患接受IVL（血管內震波碎石術）治療。沒想到不到兩個月，這筆善款便立即派上用場，成功幫助一名74歲糖尿病合併洗腎的陳姓婦人挺過生死關卡，為這段生命接力的故事寫下溫暖續篇。

    彰化醫院表示，陳婦長年飽受糖尿病與洗腎之苦，近期檢查發現心臟冠狀動脈多處阻塞超過90%，隨時有心肌梗塞風險。然而面對高昂的手術費用，家境中低收入的她幾乎放棄治療。院方得知後啟動「經濟困難病患IVL手術專款」，讓她得以接受治療，順利植入3支支架，目前恢復狀況良好。

    彰化醫院心臟科醫師王彥翔指出，陳婦血管阻塞嚴重且伴隨高度鈣化，傳統治療方式風險較高，經醫療團隊評估後，決定採用IVL技術處理。透過震波擊碎血管內堅硬鈣化斑塊，再進行擴張與支架置放，讓血流順利恢復。

    陳婦兒子感激表示，母親多年洗腎，家庭經濟本就吃緊，「真的不知道該怎麼感謝那位捐款的善心人」，這筆善款不只是醫療費的支持，更讓全家重新看見希望。

    「這不只是生命延續，更是愛心的傳遞。」捐款的林姓男子同樣曾在病痛邊緣徘徊，當時他的冠狀動脈阻塞達85%至100%，經IVL手術成功打通血管，從鬼門關前撿回一命。康復後，他將重生的喜悅化為行動，捐出108萬元，希望幫助更多經濟弱勢患者獲得治療機會。

    彰化醫院表示，IVL技術目前仍屬自費項目，費用約十多萬元，對不少家庭而言是一大負擔。此次108萬元專款成立後，很快便幫助到急需治療的患者，也讓醫療更具溫度。院方盼社會延續這份善的循環，讓更多需要幫助的人看見希望。

    陳女心臟冠狀動脈阻塞超過90%，隨時有心肌梗塞風險，家境中低收入的她幾乎放棄治療。彰化醫院啟動「經濟困難病患IVL手術專款」，讓她得以接受治療，順利植入3支支架，目前恢復狀況良好。（彰化醫院提供）

    陳女心臟冠狀動脈阻塞超過90%，隨時有心肌梗塞風險，家境中低收入的她幾乎放棄治療。彰化醫院啟動「經濟困難病患IVL手術專款」，讓她得以接受治療，順利植入3支支架，目前恢復狀況良好。（彰化醫院提供）

    彰化醫院心臟科醫師王彥翔坦言，IVL治療對血管壁較為溫和，但目前仍屬健保自費項目，約十多萬元，對不少家庭而言是一大負擔。（彰化醫院）

    彰化醫院心臟科醫師王彥翔坦言，IVL治療對血管壁較為溫和，但目前仍屬健保自費項目，約十多萬元，對不少家庭而言是一大負擔。（彰化醫院）

