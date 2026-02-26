為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化教練涉性騷傳復聘 教育處：3月開申復會議

    2026/02/26 11:58 中央社

    民進黨彰化縣議員賴清美表示，某國中教練遭控涉性騷及霸凌，卻傳出將復聘，學生嚇得不敢上學。縣府教育處指出，校方已完成調查程序予以復聘，3月將開申復審議小組會議。

    賴清美今天表示，彰化縣某國中教練涉對學生有不當接觸及體罰、霸凌，導致學生身心受創，教練停職受調查後傳出近日要返校教學，但家長所提性騷擾申復案還沒結果，此做法對學生及家屬是二度傷害。

    學生家長告訴中央社記者，去年12月提申復遲未有後續，昨天在校方未主動告知下，他們輾轉得知教練近日要復聘，小孩則嚇得今天請假不敢上學，要求調查務必公正，並待全部程序完畢再評估教練復聘與否。

    彰化縣政府教育處透過文字表示，此案校方完成調查程序，召開專任運動教練評審委員會予以復聘；針對家長提出申復案，縣府依程序審議中，期間校方需依校園性別事件防治準則規定，保障校園性別事件當事人受教權，並依性別平等教育法採取必要處置。

    教育處說明，教育部建議如申復決定是重啟調查，可直接要求學校予以暫時停聘，預計3月2日晚間召開申復審議小組會議，與申復委員確認此案申復審議決定書，完成程序後再做適當處置。

