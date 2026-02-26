台南「鴨力爆表小提燈」 花園夜市3/1快閃送

南市「鴨力爆表小提燈」於夜市限量發送。（南市經發局提供）

元宵佳節將至，為了迎接民眾到台南夜市走春過元宵，品味在地文化及美食，台南市經發局昨晚在台南武聖夜市舉辦第一場「鴨箱寶」快閃活動，限量發送可愛的「鴨力爆表小提燈」，一下就發送一空，經發局規劃3月1日（日）晚上6點在花園夜市的街頭藝人表演區再辦一場，建議民眾提早到場排隊，數量有限，發完為止。

南市市場處代理處長林士群表示，「鴨力爆表小提燈」不僅是燈籠也可以做為存錢筒使用，「鴨箱寶」的設計既可愛又實用，未來也將持續透過各式主題行銷活動，結合夜市特色與創意元素，吸引更多遊客走訪台南夜市，體驗美食、購物與休閒娛樂的多元魅力。

南市經發展局長張婷媛說，台南夜市融合傳統人情味與多元創意美食，是城市觀光的重要特色之一。透過趣味活動與創意周邊，吸引更多年輕族群與親子家庭走進夜市，不僅能品嚐在地特色美食，也能感受台南夜市獨有的熱鬧氛圍。

經發局表示，為了和民眾同歡慶元宵，市場處持續規劃快閃發送燈籠活動，讓可愛的菜奇鴨、夜奇鴨一起陪著大家點亮夜市。歡迎市民朋友多到台南夜市走走逛逛，除了享受琳瑯滿目的美食與商品外，還有機會獲得市府推出的限量周邊商品。

台南市推出的「夜奇鴨」25日現身武聖夜市。（南市經發局提供）

