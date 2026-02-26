為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南「鴨力爆表小提燈」 花園夜市3/1快閃送

    2026/02/26 11:52 記者蔡文居／台南報導
    南市「鴨力爆表小提燈」於夜市限量發送。（南市經發局提供）

    南市「鴨力爆表小提燈」於夜市限量發送。（南市經發局提供）

    元宵佳節將至，為了迎接民眾到台南夜市走春過元宵，品味在地文化及美食，台南市經發局昨晚在台南武聖夜市舉辦第一場「鴨箱寶」快閃活動，限量發送可愛的「鴨力爆表小提燈」，一下就發送一空，經發局規劃3月1日（日）晚上6點在花園夜市的街頭藝人表演區再辦一場，建議民眾提早到場排隊，數量有限，發完為止。

    南市市場處代理處長林士群表示，「鴨力爆表小提燈」不僅是燈籠也可以做為存錢筒使用，「鴨箱寶」的設計既可愛又實用，未來也將持續透過各式主題行銷活動，結合夜市特色與創意元素，吸引更多遊客走訪台南夜市，體驗美食、購物與休閒娛樂的多元魅力。

    南市經發展局長張婷媛說，台南夜市融合傳統人情味與多元創意美食，是城市觀光的重要特色之一。透過趣味活動與創意周邊，吸引更多年輕族群與親子家庭走進夜市，不僅能品嚐在地特色美食，也能感受台南夜市獨有的熱鬧氛圍。

    經發局表示，為了和民眾同歡慶元宵，市場處持續規劃快閃發送燈籠活動，讓可愛的菜奇鴨、夜奇鴨一起陪著大家點亮夜市。歡迎市民朋友多到台南夜市走走逛逛，除了享受琳瑯滿目的美食與商品外，還有機會獲得市府推出的限量周邊商品。

    台南市推出的「夜奇鴨」25日現身武聖夜市。（南市經發局提供）

    台南市推出的「夜奇鴨」25日現身武聖夜市。（南市經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播