「國際數學日」取「π」前三碼3.14 科教館邀親子玩數學

「國際數學日」取圓周率「π」前三碼3.14，科教館將於3月14日和15日舉辦大型科普活動。（記者林曉雲翻攝自官網）

為響應「國際數學日」（International Day of Mathematics），國立台灣科學教育館將於3月14日至15日舉辦大型科普活動，結合闖關體驗、解謎挑戰、舞台表演與數學工作坊，打造寓教於樂的數學嘉年華，邀請親子透過互動方式，重新認識數學之美。

「國際數學日」由聯合國教科文組織（UNESCO）於2019年正式宣布，將每年3月14日定為國際數學日，日期取自圓周率「π」的前三碼3.14，象徵數學在科學、科技與日常生活中的核心地位，各國以多元形式推廣數學教育，鼓勵學生培養邏輯思維、問題解決能力與跨領域創新精神，我國也持續透過科教館及學校教育推動數學普及，讓抽象的數學概念轉化為具體可感的生活體驗。

科教館館長劉火欽說明，今年活動設計強調「做中學、玩中學」，包括攤位闖關體驗與數學導覽，讓學童透過遊戲探索數學原理；解謎挑戰則結合邏輯推理與創意思考，提升參與者的解題能力，舞台活動也將安排科學表演與互動展示，透過輕鬆方式呈現數學在生活中的應用與趣味。此外，數學工作坊採收費報名制，提供更深入的實作學習機會，線上未額滿者可現場報名。

劉火欽指出，活動地點遍及科教館1樓、3樓、5樓及6樓中廊，憑當日門票或有效會員卡即可免費參加多數活動，預計吸引親子與學生族群共襄盛舉，每日限量發放1000張闖關卡，完成指定任務即可兌換數學日紀念禮物，並以學童優先領取為原則，希望鼓勵更多孩子親近數學。

劉火欽強調，期望透過大型科普活動，打破「數學艱深難懂」的刻板印象，讓民眾在探索與互動中體驗數學的魅力，培養對科學與學習的長期興趣。

