北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」明登場 警公布交管措施

警方針對遶境活動舉辦交通管制措施。（記者王冠仁翻攝）

台北市知名廟宇北投慈后宮，即將在明天舉辦「聖母文化節遶境祈福活動」，警方預估明天將會有超過3千名信眾與大量人車參與活動，為了維護活動的秩序與周邊交通，北投分局在今天公布相關交通管制措施，並將視狀況提早或延後解除管制，同時呼籲民眾行經管制路段要遵守現場員警或義交指揮。

北投分局指出，這場遶境活動的時間是從明天早上7時至晚上10時，遶境隊伍預計早上10時於北投路一段、三合街二段集結整隊，11時自北投慈后宮出發，沿清江路→右轉大興街→左轉磺港路→右轉光明路→右轉公館路→右轉承德路七段→右轉中央南路二段→左轉北投路→右轉大興街→左轉中央南路一段→右轉光明路→左轉中和街→左轉大同街→直走大同街→直走中正街→右轉中央南路一段→返北投慈后宮。

各項交通管制作為如下：

一、管制時間：2月27日14時起至22時。

二、管制路段：中央南路一段（光明路至北投路）、崇仁路一段（中央南路一段至三合街）、大興街（光明路2巷至磺港路）

三、車輛改道路線：

（一） 往北車輛改道行駛北投路、大業路及中央北路、光明路、磺港路。

（二） 往南車輛改道行駛光明路、中央北路、大業路、北投路、磺港路。

（三） 往東往西車輛改道行駛磺港路、光明路、光明路2巷。

警方說，為維護遶境活動安全及交通順暢，已規劃妥適警力並結合義交、民力投入安全維護及交通疏導，協調警察廣播電台播報即時路況，讓用路人提前改道，並呼籲駕駛人勿於繞境沿線併排違停，避免影響用路人通行，共同維持交通順暢。

