    首頁 > 生活

    鹽水蜂炮3/2啟炮 約200座炮城連2天開炸

    2026/02/26 11:39 記者王涵平／台南報導
    鹽水蜂炮活動3月2日登場，台南市長黃偉哲與地方各界邀請國內外遊客前來體驗。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動3月2日登場，台南市長黃偉哲與地方各界邀請國內外遊客前來體驗。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動3月2日登場，今年約200座炮城連2天開炸，3座40尺主炮城將於3月3日元宵節在鹽水國中操場施放，為鹽水蜂炮掀起高潮。

    市府今日在鹽水武廟舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲、鹽水武廟管理人林益仁與主委翁再進等各界人士與會，黃偉哲表示，鹽水蜂炮名列世界3大民俗活動之一，每年都吸引大批國內外遊客前來參加，鹽水除了蜂炮，還有月津港燈節，以及很多美食小吃，鄰近新營區有波光節、後壁區有國際蘭展。

    鹽水蜂炮的由來是因為過去發生疫情，信眾向關聖帝君請示後，在元宵節燃放鞭炮並遶境至天明，遶境結束後疫情就此消失，地方感念神恩，將傳統延續至今。今年鹽水蜂炮遶境3月2、3日從鹽水武廟出發，3月3日元宵節當天分為5條路線，只要掃描QRcode就能掌握神轎的即時動態。

    南市消防局鹽水分隊今日也在現場示範參加蜂炮活動的安全穿著，包括整體服裝應以非可燃性材質為佳，從頭部全罩式安全帽、脖子包覆棉質圍巾、戴口罩、棉質手套、棉質或牛仔厚外套及長褲、棉質襪子與平底鞋，犁蜂炮時距離炮城至少10公尺，以確保安全。

    鹽水蜂炮活動3月2日登場，今年約200座炮城連2天開炸，市府籲穿著完整防護裝備。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動3月2日登場，今年約200座炮城連2天開炸，市府籲穿著完整防護裝備。（記者王涵平攝）

    圖
    圖 圖 圖
