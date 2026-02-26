誇大醫療廣告鎖定高齡族群成重災區 高市去年罰2400萬

誇大醫療廣告鎖定高齡族群成重災區 ，高市衛生局去年罰2400萬元。（高市衛福局提供）

高市衛生局為避免民眾受誇大不實或宣傳醫療效能的食品廣告誤導，積極查處違規食品廣告，總計去（114）年共開出257張裁處書，累計裁罰金額達3521萬餘元，遭罰業者較113年增加35.3%。

其中，多達16家業者違規產品鎖定高齡化社會常見的視力保健、代謝與血糖管理及骨骼關節類健康問題，廣告宣稱「治療眼疾、心血管、腫瘤、免疫性疾病」等涉及醫療效能詞語，違規樣態嚴重，依《食品安全衛生管理法》共計裁罰2400萬元。

衛生局表示，因3C資訊化普及，大量通訊及社群軟體融入民眾日常生活，許多食品透過電視購物節目及網路廣告擴大販賣營利，動輒宣稱可減肥瘦身、提升免疫力、預防或治療癌症、糖尿病、眼疾、骨骼關節等疾病，已涉誇大不實或宣傳醫療效能，依《食品安全衛生管理法》第28條規定，可處4萬元至400萬元罰鍰，若涉及醫療效能認定，則可加重處60萬元至500萬元罰鍰。

衛生局分析因涉醫療效能遭加重裁處的16家業者，違規產品多鎖定高齡族群常見的視力保健（葉黃素）、控醣代謝（苦瓜胜肽）、關節行動力（龜鹿、鱷魚原膠）及心血管循環、腦部認知、神經修復等需求，主要利用誇張數據、模擬醫學術語及不實見證來誤導民眾，將食品包裝成具有神效的醫療級產品，嚴重誤導民眾健康認知。

對於有業者將苦瓜胜肽標榜為口服植物性胰島素，宣稱可「不用再打胰島素、根除糖尿病」；或宣稱視力產品「10天逆轉600種眼部病變、修復視神經萎縮、告別白內障及青光眼」，衛生局重申，食品絕對不得宣稱醫療效能，違者最高可處500萬元罰鍰。

此外，還有業者虛構蚓激酶神速療效與見證，宣稱「中風14年坐輪椅者能站起來跑步」，減重產品能「1天瘦1.5公斤、半年瘦46公斤、溶解全身580處脂肪」。甚至宣稱產品具「醫護等級抗癌效果」，能降低癌症指數、使腫瘤或子宮肌瘤縮小。

衛生局強調，只有取得衛生福利部食品藥物管理署健康食品許可證的產品，才可宣稱經審查通過的保健功效！至於健康食品或一般食品，本質皆為食品，均不具有醫療效能，不得宣稱任何醫療效能。

