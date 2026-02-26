為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    深化台日國際教育合作 國際教育交流聯盟赴福島參訪

    2026/02/26 11:20 記者林曉雲／台北報導
    喜多方高校學生帶領我國的訪問團成員，體驗飯糰製作過程。（圖由教育部提供）

    喜多方高校學生帶領我國的訪問團成員，體驗飯糰製作過程。（圖由教育部提供）

    為深化台日國際教育合作並拓展學生跨文化學習視野，「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」近日受日本福島縣觀光物產交流協會邀請，組團赴日本福島縣進行教育交流，前往日本文部科學省指定的「超級科學高中（SSH）」郡山市安積高等學校，亦參訪喜多方高等學校，了解其結合在地文化與產業資源發展專題探究與實作課程，強調學生主體學習與「學中做、做中學」精神，其教學理念與我國108課綱強調探究實作及跨領域學習相呼應。

    教育部國教署組長孫旻儀表示，此次訪問透過校際互訪與實地參訪，了解日本高中在跨文化教育、自主學習與探究實作等方面的推動成果，作為未來規劃台日國際教育合作的重要參考。

    訪問團由聯盟第9區處處長、國立嘉義高工校長陳瑞洲率領，新北市立林口高中、台中市立忠明高中、國立台南大學附屬高中及台北市立大安高工等校師長共同參與，透過課程觀摩與經驗交流，深入了解日本推動國際教育的實務做法。陳瑞洲指出，透過第一線的實地觀察與交流，能更具體掌握國際教育在課程設計與學生學習歷程中的實踐方式，提升未來我國學校推動國際教育的參考價值。

    此外，訪問團也走訪會津若松市日新館，從歷史文化教育中了解日本如何培養學生責任感與公民意識；另參訪福島縣請戶小學遺址及「東日本大震災・核能災害傳承館」，透過生命教育與防災教育觀點，了解日本如何將重大公共議題融入課程與國際教育活動，培養學生面對全球議題的理解與反思能力。

    孫旻儀表示，未來將持續透過國際教育交流聯盟平台深化台日合作，推動更多元且具深度的國際教育交流，讓師生在跨文化學習中拓展視野，提升全球競爭力。

    「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」近日受日本福島縣觀光物產交流協會邀請，組團赴日本福島縣進行教育交流，與喜多方高校校長星博人（前排左四）及學生們合影。（圖由教育部提供）

    「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」近日受日本福島縣觀光物產交流協會邀請，組團赴日本福島縣進行教育交流，與喜多方高校校長星博人（前排左四）及學生們合影。（圖由教育部提供）

