國旅平均房價曝光「較前年增0.81％」 觀光署：近8成低於平均值

2018至2024年旅宿量體及住用率統計。（圖由觀光署提供）

連假、休假期間不少民眾選擇出遊；交通部觀光署統計，去年旅宿業平均住房率約45%、平均房價為2984元，較前年增加0.81%，約79%旅館房價低於平均水準。

隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準。觀光署統計，去年旅宿業整體住客人次達8209萬人次，較前年的7879.6萬人次增加約329萬人次，也高於2019年（疫情前）的7981.2萬人次，顯示住宿市場規模已恢復並超越疫情前水準。

從客源結構觀察，觀光署表示，去年本國籍住客人次為6132.9萬人次，較2024年的5986.8萬人次增加約146萬人次，較2019年的5153萬人次增加約980萬人次；外國籍住客人次為2076.1萬人次，較2024年增加約183萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。整體而言，市場已由疫情後復甦階段，逐步邁入穩定發展階段。

在價格表現方面，觀光署指出，去年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為2984元，較2024年增加0.81%；民宿平均房價為2438元，較2024年增加1.37%，整體漲幅相較前期已趨於平穩。從市場分布來看，約79%旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。

觀光署續指，在供給面方面，合法民宿房間數由2023年的4萬9007間到去年增加至5萬3628間，3年累計成長9.43%，顯示旅宿供給穩定擴張。在供給持續增加的背景下，2023年到去年旅宿業平均住房率分別為46.80%、46.09%及45.73%，整體維持於約45%至47%區間。

觀光署表示，國民旅遊除旅館與合法民宿外，亦包含露營、登山及戶外體驗等多元型態。因此旅館與民宿住房率並非全面反映整體旅遊熱度。依據國際訂房平台資料，約25%的旅客希望遠離都市環境，70%的旅客對自然與生態型住宿展現高度興趣，住宿需求呈現分眾與多元發展態勢。

觀光署強調，隨著住宿型態多樣化，部分未依法完成登記或非屬旅宿業的住宿場域，可能存在資訊揭露不足、價格透明度不一或安全規範差異等情形，容易影響消費者權益與市場秩序，建議民眾優先選擇合法登記旅館與民宿，並留意相關認證標章。

