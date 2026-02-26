「蟲豸覕相揣」指昆蟲玩捉迷藏 教育部推幼兒園本土語教學

彰化縣大西非營利幼兒園設計闖關活動，將本土語融入教保活動中。（取自大西非營利幼兒園臉書）

學前教育是語言扎根的關鍵階段，教育部自111學年起推動「本土語融入教保活動課程教學資源徵選」，鼓勵幼兒園將台語、客語及原住民族語自然融入日常教學，彰化縣大西非營利幼兒園以「蟲豸覕相揣（昆蟲在玩捉迷藏）」獲「台灣台語特優獎」，新竹縣立竹東幼兒園則以「食毋忒个粄」獲客語優等獎，展現幼兒本土語言教學的創意與活力。

彰化縣大西非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會辦理）以生活中隨處可見的昆蟲為主角，從家裡、公園到校園生態，引導孩子觀察與討論，並設計押韻語句，讓幼兒在朗朗上口的節奏中自然說出台語，提升語感與表達能力，另也設計闖關活動，將語言融入親子互動，例如「釣鴨仔」遊戲中，孩子依抽到的數字卡釣出相同數量鴨子，並以台語說出數量過關；「夾夾樂」則用台語念出顏色名稱，再夾出對應毛球；還有「過河拆橋」、親子共創杯套等活動，讓語言在遊戲中自然流動，也拉近幼兒與長輩的溝通距離。

竹東幼兒園則以客家粄食為主題，透過故事繪本與動畫，結合節慶與日常生活經驗，帶領幼兒認識客家飲食文化與習俗，讓語言學習與文化理解同步深化。

教育部國教署組長王慧秋表示，為提升教保服務人員本土語言教學專業素養，徵選活動分為「兒歌童謠童詩類」、「故事繪本動畫類」及「教學活動設計教案類」3大類，涵蓋台語、客語及原住民族語共9項目，114學年度徵件已展開，並延長至3月31日截止，教育部將持續透過制度性支持與優良教案分享，讓本土語言在幼兒生活中自然扎根，為語言傳承與文化延續奠定基礎。

