    首頁 > 生活

    台大入列「全球最佳醫院」 強調共好、提升台灣醫療能見度

    2026/02/26 11:04 記者侯家瑜／台北報導
    台大醫院外觀。（資料照）

    台大醫院外觀。（資料照）

    美國《新聞周刊》（Newsweek）公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026），台灣醫界再傳捷報。台大醫院以第249名成績重返全球前250強，距離上次進榜已是2年前，當時同樣以第249名入榜。台大醫院院長余宗仁表示，此次評比顯示台灣醫療在國際視野上的進步，樂見更多台灣醫院一起進榜，也不忘強調，醫院經營的核心始終是以病人為中心。

    回顧去年排名，台大醫院在全台名列第2名、得分92.51％，但未能進入全球前250強。如今成功回歸，他認為，今年台灣多家醫院名次同步提升，代表台灣醫療體系在強化自身品質與拓展國際交流方面，都已有明顯成果，「醫院除了提升醫療品質，也必須增加國際曝光度與合作深度，讓世界看見台灣。」

    他強調，台大的研究實力與跨國合作長期受到肯定，「我們有信心，後續表現會越來越好。」未來台大醫院將持續強化國際合作網絡，並擴大培訓國際醫療人才，把台灣優質的研究成果與臨床技術推向國際。

    不過，余宗仁也再次提醒，醫院不會為了排名而經營，醫療的本質是把病人照顧好，這才是醫院存在的核心價值。若在穩固醫療品質的前提下，同時提升國際能見度，對台灣整體醫療實力與國家形象都是好事。

    北榮排名大躍進第174名 院長陳威明：真的不容易

    美國《新聞週刊》公布「2026年全球最佳醫院」，台灣兩大醫學中心表現亮眼，除了台大醫院暌違2年重返前250強，台北榮民總醫院更是從去年的第208名一舉躍升至第174名，前進34名，正式挺進全球前200強。對此，北榮院長陳威明昨受訪直呼開心，表示終於達成「進200名內」的階段目標。陳威明坦言，全球幾千家醫院競逐排名，要往前爬真的不容易，今年能前進34名，算是不錯的進步。

    熱門推播