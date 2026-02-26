為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東縣府推動「思辨、查證、求助」三步驟 引導親師生跨越演算法陷阱

    2026/02/26 10:52 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣政府教育處到國小宣導，如何面對在現今演算法、短影音發達的時刻。（台東縣政府提供）

    台東縣政府教育處到國小宣導，如何面對在現今演算法、短影音發達的時刻。（台東縣政府提供）

    隨著數位媒體科技快速發展，短影音（Short-form Video）已成為青少年獲取資訊的主要管道，但也帶來了認知偏誤及演算法過濾泡泡的潛在威脅。台東縣政府教育處全面推動數位素養教育，提出「別被演算法牽著走」宣導主軸，呼籲學生建立「思辨、查證、要求助」的核心能力，避免落入詐騙訊息與網路成癮的陷阱。

    縣府教育處長蔡美瑤表示，台東致力於推動智慧教育，但在科技賦能的同時，也關注到數位環境帶來的負面衝擊。短影音利用演算法不斷推播高感官刺激內容，容易導致學生專注力下降，甚至因盲目模仿網路挑戰而發生意外。縣府透過「慢經濟」的教育延伸，鼓勵孩子們「慢下來、多思考」，學會掌控科技而非被科技掌控，培養具備韌性的數位公民。

    教育處將校園宣導重點聚焦於三大核心守則，首先是「思辨」：引導學生覺察演算法背後的商業邏輯，理解為何會看到特定內容；其次是「查證」：看到聳動資訊時，不隨意點擊或轉傳，應先利用第三方查核工具確認事實；最後是「要求助」：若在網路上遇到詐騙、騷擾、恐嚇或心理焦慮，務必立即向老師或家長尋求協助。

    台東縣政府表示，將持續針對國中小教師舉辦數位媒體素養研習，教導師生如何辨識「深度偽造」（Deepfake）與錯誤資訊，並透過親子共學資源，建議家長適度引導孩子設定螢幕使用時間，共同營造健康的數位生活環境。蔡美瑤呼籲，數位素養是21世紀必備的公民素養，唯有透過親、師、生三方共同努力，才能讓孩子在享受數位便利的同時，仍保有獨立思考的清明心靈。

