台鐵：3月3日零時開放清明節訂票

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（26日）宣布，因應今年清明節疏運旅客需要，自4月2日週四起到4月7日週二止計6天，全線加開各級列車共計165列次列車，包括西線58列次、東線86列次、南迴線21列次。加開班次從3月3日零時起開放訂票。

加開班次其中包含東線實名制列車6列次、北半環跨線自強號列車10列次、南半環跨線自強號列車15列次、西部幹線自強號列車26列次。另為加強疏運旅客，自4月2日至4月7日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，今年清明節疏運期間（4/2-4/7），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

台鐵公司表示，加開班次自3月3日週二零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月4日週三零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。加開列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵清明節連假加開列車。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法