行得更安全！新北鶯歌國小新闢後門通學廊道 紓解分流上下學尖峰

新北市鶯歌國小這週二起已開始使用後門新建童心橋通學廊道，分流、紓解校園大門家長接送車輛壅塞情形。（圖由鶯歌國小提供）

新北市鶯歌國小學生逾1200人，每逢上、下學時段，學校大門便湧入家長接送車輛，讓臨鶯歌老街的尖山埔路相當壅塞，經家長反映與新北市議員蘇泓欽、鶯歌國小校長簡聰義的爭取下，鶯歌區公所已在建國路的學校後門童心橋處，新闢1條通學廊道，這週二已開放讓學童在上、下學時段行走，快速進出校園，以分流、紓解校園大門車輛壅塞情形。

鶯歌國小校長簡聰義今表示，學校學生有1200多位，校園大門位在尖山埔路，緊臨鶯歌老街，並比鄰鶯歌國中大門，主要通學道路僅為2線道、路幅不大，每逢上、下學時段，都湧入眾多接送車輛隨處停車，造成交通壅塞、堵車狀況，學校位在建國路的後門雖有開放，但須步行超過50公尺綠地小徑才能行經童心橋進入學校，路程相對較遠，導致多數學童及家長利用意願不高。

他指出，經家長、學校反應，蘇泓欽協助爭取，新建廊道地段因處畸零地，經市府相關局處商議，鶯歌區公所召集會勘，在為幫助學生上、下學安全的共識下進行施作，今年寒假期間於後門新建1條通學廊道銜接童心橋，藉由縮短徒步距離來吸引車輛接送的家長及學童加以利用，以期能抒解上下學時段大門擁堵之車流，維護學童上下學安全。

簡聰義說，這週二起已開始使用後門新建童心橋通學廊道，目前開放時間早上7點20分至7點45分、中午12點至15分，週二中午因學生全天上課不開放、下午3點55分至4點10分，同時學校也做4格漫畫貼在校園內，多讓學生知道可以分流，更安全地進出校園。

他表示，這幾天觀察，新建通學廊道學校幫忙很大，很多家長都願意到後門接送，達到分流學校正門車潮，學校後續擬再提出劃設機車接送區標線、以及增設機車停車位需求，進一步完善後門接送的相關規劃。

新北市鶯歌國小也做4格漫畫，盼多讓學生知道可以分流、安全地進出校園。（圖由鶯歌國小提供）

新北市鶯歌國小位在建國路後門童心橋處，新闢一條通學廊道，這週二已開放讓學童在上、下學時段行走，以分流、紓解校園大門接送車輛壅塞情形。（圖由鶯歌國小提供）

