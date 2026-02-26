為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    孩童乘車安全汽座不能少 安全又免罰

    2026/02/26 10:57 記者蔡政／苗栗報導
    連續假期全家出遊注意兒童安全，依規定使用合格且適齡的兒童汽車安全座椅，是降低交通事故傷害風險的首要關鍵。（資料照）

    連續假期全家出遊注意兒童安全，依規定使用合格且適齡的兒童汽車安全座椅，是降低交通事故傷害風險的首要關鍵。（資料照）

    隨著連續假期將至，返鄉與旅遊車潮大增，苗栗縣政府衛生局特別提醒家長，孩童乘車安全不容忽視。依規定使用合格且適齡的兒童汽車安全座椅，是降低交通事故傷害風險的首要關鍵，未依規定使用安全座椅者，可處駕駛人1500元以上3000元以下罰鍰。

    苗栗縣衛生局長楊文志強調，許多家長仍存有「路程短不用汽座」或「抱著孩子比較安全」的誤解。事實上，孩童骨骼尚未發育完全，若發生衝擊，成人手臂無法承受巨大的撞擊力，且僅繫成人安全帶易導致頸部或內臟受傷。研究證實，正確使用安全座椅可顯著降低車禍死亡與重傷率。

    苗縣府衛生局也建議3大要領，「適齡選擇」即依孩童年齡、體重與身高挑選合格產品；「後座安裝」為安全座椅必須安裝於後座並確實固定，嚴禁放在副駕駛座；「確實繫緊」則每次出發前檢查安全帶是否繫緊，確保安全座椅穩固。

    苗栗縣政府衛生局呼籲，駕駛人應減速慢行、保持安全距離，家長更應為孩童準備合格且正確使用的兒童安全汽座，共同守護孩子的安全，讓假期旅程安心又愉快。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播