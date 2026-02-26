孩童乘車安全汽座不能少 安全又免罰

連續假期全家出遊注意兒童安全，依規定使用合格且適齡的兒童汽車安全座椅，是降低交通事故傷害風險的首要關鍵。（資料照）

隨著連續假期將至，返鄉與旅遊車潮大增，苗栗縣政府衛生局特別提醒家長，孩童乘車安全不容忽視。依規定使用合格且適齡的兒童汽車安全座椅，是降低交通事故傷害風險的首要關鍵，未依規定使用安全座椅者，可處駕駛人1500元以上3000元以下罰鍰。

苗栗縣衛生局長楊文志強調，許多家長仍存有「路程短不用汽座」或「抱著孩子比較安全」的誤解。事實上，孩童骨骼尚未發育完全，若發生衝擊，成人手臂無法承受巨大的撞擊力，且僅繫成人安全帶易導致頸部或內臟受傷。研究證實，正確使用安全座椅可顯著降低車禍死亡與重傷率。

請繼續往下閱讀...

苗縣府衛生局也建議3大要領，「適齡選擇」即依孩童年齡、體重與身高挑選合格產品；「後座安裝」為安全座椅必須安裝於後座並確實固定，嚴禁放在副駕駛座；「確實繫緊」則每次出發前檢查安全帶是否繫緊，確保安全座椅穩固。

苗栗縣政府衛生局呼籲，駕駛人應減速慢行、保持安全距離，家長更應為孩童準備合格且正確使用的兒童安全汽座，共同守護孩子的安全，讓假期旅程安心又愉快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法