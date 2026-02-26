台中旱溪 「神秘平台」！掀開驚見大量裝潢廢棄物 1嫌到案

台中大里吉善路旁的旱溪廢河道遭傾倒大量裝潢廢料，還以塑膠棧板搭建平台掩蓋，市議員張芬郁（右）要求環保局徹查。（記者陳建志攝）

台中大里區吉善路靠近旱溪廢河道邊坡驚見大量建築裝潢廢棄物，還以水泥舖面與塑膠棧板搭建「平台」刻意掩蓋，民代憂心豪雨恐釀坍塌、堆置木材恐引發火警，怒批不肖業者破壞環境、罔顧公共安全，而全案目前已由保七警方接手偵辦，掌握2名嫌疑人身分，其中1人已到案，另1人拒不配合，正持續追查中。

地方人士指出，去年起就常見不明車輛頻繁進出，並飄出焚燒異味，隨後河道旁被木板與鐵皮圍成高牆遮掩，春節期間更傳出施工聲響，年後居民查看，赫然發現邊坡竟鋪上水泥，並以塑膠棧板搭建平台。

市議員張芬郁接獲陳情後會同居民到場勘查，眾人合力搬開棧板，驚見下方堆滿木板、角材、碎磁磚等裝潢廢棄物，數量驚人，旁邊廢棄工寮也遭傾倒磁磚殘骸，甚至設有簡易廁所疑將糞水排入溪床，痛批邊坡遭破壞恐影響水土保持，若遇豪雨恐致滑動坍塌，而大量可燃廢料堆置，一旦失火後果不堪設想。

台中市政府環保局表示，早在去年9月接獲檢舉後即展開追查，並將案件移送偵辦，待司法程序終結後將要求行為人清除廢棄物，同時加強巡查，防堵再犯。

保七總隊第三大隊中區中隊今天指出，本案已掌握2名涉案行為人身分，其中王姓嫌疑人已到案說明；另名姚姓嫌疑人經多次通知仍拒不到案，正持續追查中，警方並發現現場疑涉竊占國有土地，已於去年11月行文向財政部國有財產署調閱地籍資料，待回復後將補強證據鏈，待相關資料蒐證完備，將儘速移送台中地檢署偵辦。

