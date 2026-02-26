太魯閣牌樓修好了！ 彩繪匠師操刀落成

前幾個月整修中的太魯閣牌樓完成，撤除鷹架後展露新樣貌。（太管處提供）

位於台8線東入口的東西橫貫公路牌樓，1960年落成迄今66年，是遊客最愛合照打卡地標，也是登錄的歷史建築。不過前年底康芮颱風災後受損，國家公園找來傳統彩繪匠師修繕，今天太管處正式對外宣布落成，換上彩繪新漆的牌樓喜氣洋洋，歡迎大家到太魯閣走走。

太魯閣牌樓是RC仿木結構中國北方宮殿樣式牌樓，主體為四柱三間式，下方為木質梁枋、屋瓦為黃色琉璃瓦，山壁設有碑誌歷史沿革，牌樓旁設置石獅，是太魯閣入口最顯眼地標，前年年底風災後損，木造橫梁斷裂，擁有細緻彩繪的古件相當可惜。

請繼續往下閱讀...

太管處指出，由於牌樓是文化部登錄的歷史建築，須依據文化資產保存法提出修復計畫，審核通過才可施工，更遠從臺南聘請到經文化部認證的林傳智師傅操刀彩繪工程，林傳智師傅專精寺廟彩繪，曾執行鹿港龍山寺、臺南大天后宮、北港朝天宮等國定古蹟計20多間廟宇的彩繪！

林傳智除了在新的木製橫梁上依原樣彩繪外，連同原受損橫梁上方的另一支橫梁也一併重新彩繪，在彩繪之前，先從原來已模糊的橫梁圖案上拓繪舊圖，再經過繁複的工序把圖案細緻地畫在新的橫梁上，歷經數月修復後完成，可說「亮麗而不失古味」。

太管處副處長林忠杉說，前年康芮強颱也造成牌樓旁及錦文橋人行步道受損，也在這次工程一併修復，包括護欄及地面整建，讓遊客漫步在橋上欣賞立霧溪出海口景色，早晨還可看日出，農曆十五的日子還可看見一輪明月從海上升起。

有龍山寺等20多家廟宇整修經驗的林傳智師傅，於太魯閣牌樓爬鷹架，進行現場橫梁描圖及彩繪。（太管處提供）

對照圖新，今年修復完成的橫樑，金龍彩繪十分精巧。（太管處提供）

對照圖舊：太魯閣牌樓舊版的金龍彩繪狀況不佳。（太管處提供）

對照圖新：請到林傳智師傅完成的彩繪。（太管處提供）

對照圖舊：太魯閣牌樓舊版的金龍彩繪狀況不佳。（太管處提供）

有龍山寺等20多家廟宇整修經驗的林傳智師傅，擅長廟宇彩繪藝術。（太管處提供）

到太魯閣牌樓除了和牌樓合照，旁邊的錦文橋也有設有人行步道，可以走上去看立霧溪。（太管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法