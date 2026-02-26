彰化家扶中心元宵古仔燈義賣 「老担」明起連賣5天

化家扶中心元宵義賣古早燈籠的創辦人李世湧，年年都守著彰化市曉陽路與民族路口的「老担」。（資料照，記者劉曉欣攝）

最強「老担」來了！彰化家扶中心元宵義賣古仔燈堂堂邁入第31年，去年募到300多萬元來幫助家扶兒，其中，募款火力最強的就是彰化市民族路與曉陽路口的「老担」，「老担」今年將於明天（27日）開張，連賣5天到元宵節！

彰化家扶中心表示，今年從除夕前就提早開賣，迄今已突破100萬元，距離去年的300多萬元，還有200萬元的目標需要努力，剛好明天起就是228的3天連續假期，各地義賣點也把握連續假期來開賣，尤其「老担」義賣也將迎接31年，許多彰化人捐款義助家扶兒，就是從「老担」開始。

因此，彰化家扶中心「老担」每年開張一次，今年將從明天起到3月3日開賣，每天從上午9點賣到晚上9點，連續5天將合計開賣60個小時，希望今年能突破去年的紀錄。

彰化家扶中心指出，義賣古仔燈的發起人李世湧、黃惠雪夫妻，也將全力鎮守「老担」，由於今年是馬年，除了傳統的古仔燈以外，可愛馬造型的小提燈也大受歡迎，希望能夠為今年「老担」義賣開出紅盤。

彰化家扶中義賣古仔燈活動，堂堂邁入第31年。（記者劉曉欣攝）

今年是馬年，彰化家扶中心義賣古仔燈除了傳統紙燈籠，還有可愛馬燈籠。（記者劉曉欣攝）

