    向蔣萬安喊話 北市議員曾獻瑩促友善育兒企業優先承接政府標案

    2026/02/26 10:27 記者甘孟霖／台北報導
    曾獻瑩認為，各界普遍還是將育兒福利視作成本，建議蔣萬安可將友善育兒企業列為優先承接政府標案資格，將其轉化成一種優勢，更能推動友善育兒環境。（圖由曾獻瑩提供）

    曾獻瑩認為，各界普遍還是將育兒福利視作成本，建議蔣萬安可將友善育兒企業列為優先承接政府標案資格，將其轉化成一種優勢，更能推動友善育兒環境。（圖由曾獻瑩提供）

    台北市長蔣萬安近日拋出3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計畫，引發各界正反討論。國民黨籍台北市議員曾獻瑩今（26日）表示，根本問題在於各界將育兒福利視為成本，社會需要改變，應該將此當成競爭優勢，蔣萬安應該再加碼，讓友善育兒企業可優先承接政府標案。

    曾獻瑩說，目前最根本的問題是從個人、家庭到企業都把育兒相關福利視為「成本」，台灣社會需要改變，把育兒福利當成是資產當成是競爭優勢，才有辦法解決少子化的問題，除了推出12歲以下育兒家庭可以減少每天1個小時工作時間之外，建議蔣萬安可以再加碼喊出友善育兒的企業可以優先承接政府標案。

    他說，若能從中央到地方大大小小的標案不管是投標、承包商，都知道政府重視育兒福利，那育兒福利不再是成本，而是企業的競爭優勢，企業才願意投入更多的資源來維持他的競爭優勢，政府的資源有限，雖然投入補貼立意良好，但透過補貼的方式還是難以改變大家把育兒福利當作成本的看法，沒有企業喜歡增加成本，長期下去少子化問題還是很難解決。

    他強調，唯有改變看法，把友善育兒當作是競爭優勢，企業知道友善育兒可以拿到更多的案子，也可以吸引更多優秀的人才，才會願意投入更多的資源，整體社會一起努力才有辦法解決少子化的問題。

