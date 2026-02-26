為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    情緒教育入校園 台南親師生攜手打造友善學習環境

    2026/02/26 09:52 記者洪瑞琴／台南報導
    德高國小情緒芳療親職講講座深獲家長肯定。（圖由南市教育局提供）

    南市推動友善校園再升級，啟動「建立與社區、醫療機構合作網絡計畫」，這次由協進國小、德高國小、新進國小、後壁國中及土城高中等5校率先參與，各校結合自身特色與學生需求，發展貼近校園現場的心理健康與生命教育課程，讓支持系統真正走進孩子日常。

    協進國小分享，透過心理師定期入校帶領學生小團體，孩子在安全、自在的氛圍中學習情緒表達與人際溝通，不少原本較為內向或容易衝動的學生，逐漸學會說出感受、調整行為。學校也同步辦理親職講座，協助家長理解孩子情緒背後的原因，找到更有效的陪伴方式，對於補強校內輔導量能幫助很大。

    德高國小則以「情緒芳療親職講座」為亮點，結合嗅覺體驗與情緒覺察，引導家長認識壓力來源與自我照顧方法。校方表示，許多家長回饋，將課程中的溝通技巧帶回家後，親子衝突明顯減少，互動更有耐心，也更願意傾聽孩子想法。

    新進國小著重在學生情緒教育與網路使用議題，透過情境討論與案例分享，讓孩子理解人際衝突的處理方式，以及如何在網路世界中保護自己。後壁國中與土城高中則針對青少年階段常見的壓力與情緒困擾，安排專題講座與實務分享，協助學生提升自我覺察能力，學習適時求助與自我照顧。

    教育局指出，整體課程涵蓋學生講座、小團體輔導、親職教育與教師增能研習，也提供後續專業諮詢與轉介資源，逐步建構「校園—家庭—社區—醫療」合作網絡，親師生參與熱絡。

    校方普遍認為，當心理健康資源進入校園第一線，不僅減輕教師負擔，也讓學生更早獲得支持。未來將持續深化與社區及醫療機構合作，讓每一位孩子在更安心、理解與陪伴的環境中成長。

