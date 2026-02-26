為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南東山碧軒寺觀音佛祖回駕 碧雲寺湧入信眾

    2026/02/26 09:43 記者王涵平／台南報導
    國家重要民俗東山迎佛祖，碧軒寺觀音佛祖今日凌晨從碧雲寺回駕，台南市長黃偉哲與大批信眾前往奉送啟程。（南市文化局提供）

    國家重要民俗東山迎佛祖，碧軒寺觀音佛祖今日凌晨從碧雲寺回駕，台南市長黃偉哲與大批信眾前往奉送啟程，沿古香路護駕返碧軒寺。

    今日零時13分，觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺，黃偉哲迎請正二媽登轎安座，恭送鑾轎啟程回駕，也為市民祈福。

    南市文資處表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」已近200年，為東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會，每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初十回駕碧軒寺，2011年獲文化部登錄為「重要民俗」。

    今日凌晨從火山碧雲寺啟程，展開全程23.4 公里的路程，信眾昨日晚間陸續上山，手持「暗八香」，或挑「馬草擔」，或高舉火把，陪伴正二媽下山，今日返回東山碧軒寺。

    離開山林，進入東山碧軒寺前，於莿桐崎、竹圍仔及中洲3地，將分別進行東山碧軒寺迎佛祖具歷史淵源及在地特色的核心儀式：「換香」、「換花」與「換轎」，象徵佛祖回駕與地方交流。「換香」意指香火延續、「換花」代表祈求平安或生育、「換轎」則是更換神轎以展現地方特色與虔誠。

    「三換」儀式主要體現信眾對佛祖的崇敬與期盼，也是東山迎佛祖活動中獨有的民俗文化特色，見證了百年香路的信仰傳承。

