金舫獎首頒「港埠特別貢獻獎」 高群裝卸公司董座獲獎原因曝

台灣港務公司董事長周永暉（左）頒發金舫獎「港埠特別貢獻獎」給高群裝卸公司董事長王武雄（右）。（台灣港務公司提供）

台灣港務公司每年舉辦金舫獎頒獎典禮，表揚貨櫃碼頭經營、散雜貨碼頭經營、裝卸承攬、船務代理、港埠永續及年度卓越的港區績優業者，今年首度頒發「港埠特別貢獻獎」，由高群裝卸公司董事長王武雄榮獲。

台灣港務公司強調，王武雄獲獎原因除了他長年深耕航港領域，推動產業進步，最關鍵在於他是促成高雄港成為倫敦金屬交易所（LME）在台唯一非鐵金屬遞交港的重要推手，並將高雄港打造為國際紙漿發貨基地，對提升自由貿易港區營運量能及帶動產業發展，貢獻卓越。

請繼續往下閱讀...

其他獲獎名單如下：

貨櫃碼頭經營業：長榮海運公司、台北港貨櫃碼頭公司、萬海航運公司、高明貨櫃碼頭公司。

散雜貨碼頭經營業：台灣中油公司、中國鋼鐵公司、台灣電力公司、中龍鋼鐵公司。

裝卸承攬業：台灣碼頭服務公司、聯合碼頭裝卸承攬公司、聯興國際物流公司、中國貨櫃運輸公司、德隆倉儲裝卸公司、建新國際公司。

船務代理業：長榮海運公司、國耀船務代理公司、台灣高虎公司、安舫船務代理有限公司、萬海航運公司、大瀚船務代理公司、陽明海運公司、大信船務代理公司。

年度卓越：海廣發電股份有限公司籌備處、台灣中油公司、八馬國際事業有限公司、麗星夢郵輪公司、商船三井公司。

港埠永續：滙宇物流倉儲有限公司、台灣塑膠工業公司、亞洲水泥公司。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法