阿里山花季3/10登場 4成山櫻花枝頭綻放

阿里山國家森林遊樂區的阿龜櫻已開花約4成。（圖由林業署嘉義分署提供）

2026「阿里山花季」將於3月10日至4月10日展開，隨氣候回暖，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花及各類花卉陸續綻放，目前山櫻花、阿龜櫻已開花4成，眾所矚目的染井吉野櫻「櫻王」預計3月中盛開。

林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山花季迷人之處在於「花期長、層次多」，由山櫻花、阿龜櫻率先染紅山頭，緊接著唐實櫻接力綻放；祝山、沼平地區的染井吉野櫻將繼「櫻王」之後綻放到3月底。

嘉義分署表示，4月上旬包含高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中；除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭豔。

嘉義分署預先規劃交通疏導措施，引導遊客車輛前往台18線89至95公里（往塔塔加方向）小客車臨時停車區停放，且設置10處免費接駁車站，平日上午8點至下午6點及假日上午5點至下午6點提供遊客往返阿里山入口轉運站。

交通部公路局規劃3月14、15、21、22、28、29日、4月3至6日，共10個假日的上午6點至11點實施台18線交通管制，台18線66至88.2公里管制汽車通行，旅客須到61公里處樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，而甲乙類大客車須到觸口自然教育中心對面「阿里山國家森林遊樂區臨時售票處」預先購買遊樂區門票。

為了讓旅客有便捷旅遊體驗，林業署與台灣高鐵推出「高鐵國旅聯票」，旅客除了享有高鐵票價85折優惠，還能輕鬆愜意的享受旅程，自駕的旅客可線上選購包含疏運轉乘專車車票及遊樂區門票的「疏運套票」，避開排隊買票人潮，詳情洽詢「阿里山花季2026」網頁。

染井吉野櫻「櫻王」預計3月中旬至月底盛開。（圖由林業署嘉義分署提供）

阿里山國家森林遊樂區山櫻花已開花約4成。（圖由林業署嘉義分署提供）

