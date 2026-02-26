蔣萬安推育兒減工時但只備550萬 葉耀元揭3疑議：成本轉嫁消費者身上？

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

台北市長蔣萬安近日拋出，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計劃，有民眾經過計算發現，最高1.5萬元補助，只要月薪超過五萬五就摸到天花板，補助總額只有十萬誘因太低，質疑是騙票政策。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3個質疑。

台北市長蔣萬安拍板今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計劃，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工時，減少的工資市府提供八成補助。

葉耀元在臉書PO文表示，這個政策的預算只有550萬，也就是只有55家企業約550人次可以補助。台北市只有550人家裡有12歲以下的子女嗎？就算這些員工條件符合，請問他們敢申請嗎（這是工作文化跟升遷的問題）？

葉耀元直言，市府補助薪資八成，所以剩下的兩成要轉化為成本轉嫁到消費者身上嗎？ 台北市的人力有辦法消化這少去的一個小時的工時嗎？還是變相的獎勵企業聘用更多約聘派遣人員來規避可能面臨的工時缺少呢？

