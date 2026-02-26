小孩折到菜單「索賠480元」 宜蘭餐廳被炎上業者致歉願退費

有媽媽22日帶家人至宜蘭冬山某餐廳用餐，小孩不慎將實體菜單摺出摺痕，遭店家索賠480元，引發網友熱議。（圖取自爆料公社）

有媽媽22日帶家人至宜蘭冬山某餐廳用餐，小孩不慎將實體菜單摺出摺痕，遭店家索賠480元，引發網友熱議，對價格合理性提出存疑，面對輿論發酵及爭議，業者發文致歉，也說明菜單製作成本價格，並承諾願意退費。

媽媽發文指出，因忙於線上點餐，未注意孩子拿著實體菜單玩，導致菜單摺到產生摺痕，後被店員告知菜單為訂製品不便宜，有摺痕就無法再使用，經詢問賠償金額後，對方回覆480元，當下已立即賠償，畢竟是真的有摺痕，但也直言「菜單成本居然那麼高，真的是有嚇到！」

貼文一出吸引超過60萬人瀏覽，部分網友認為，孩童行為應由家長負責，既然造成損壞就應賠償，肯定媽媽立即賠償態度，但也有人質疑，「賠償是應該的，但菜單算消耗品，480元真的太誇張」。

網路引發爭議後，業者在官方臉書說明並致歉，解釋因新菜單為年前重新設計與印製，總費用9600元，並附上勞務報酬單，坦言「當時未經周延評估，便以20份平均換算單張成本約480元，向客人提出賠償說明。」

業者表示，經事後檢視，此處理方式並不妥適，也可能造成不適，對此致上誠摯歉意，並承諾願意全額退還當日收取480元費用，也向當事客人及關心此事的社會大眾致歉。

