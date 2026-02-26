為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    228連假 高屏交通疏運計畫啟動

    2026/02/26 09:25 記者葉永騫／屏東報導
    228連假來臨，高屏地區居啟動疏運計畫。（圖由屏東縣警局提供）

    228連續假期即將來臨，自2月27日至3月1日止共計3天，公路局南區養護工程分局從今天（26日）下午3點啟動實施228連續假期交通疏運計畫，針對佛陀紀念館、墾丁等高屏地區易塞車路段實施信號誌調整等方式，進行交通管制，請民眾多加注意。

    公路局南分局預估，2月27日為返鄉高峰，3月1日為收假高峰，南分局針對高屏地區轄管省道，如國道10號線終點接台3線、台29線佛陀紀念館路段、台3線與台28線交會之旗山路段、台1線與台17線交會之水底寮路口、國道3號（南州交流道）與187乙線銜接台1線路口、台26線車城福安宮路段、台26線墾丁街道、台24線三地門~霧台路段等鄰近風景區易壅塞路段，規劃交通疏導措施，包括替代路線、彈信調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

    對於旗山老街、佛光山燈會、墾丁大街、屏東縣熱帶農業博覽會、屏東市燈節，已規劃疏運路線，南橫公路梅山口~向陽路段於228連假期間開放通行，民眾可以多利用通訊軟體查詢各地路況，或到「幸福公路APP」獲知相關交通消息，也能打「0800-231-035」24小時客服專線。

    228連假來臨，各項交通疏導計畫啟動。（圖由屏東縣警局提供）

