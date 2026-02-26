為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    重回點亮台灣中心 埔里森林逐燈祭明點燈開幕

    2026/02/26 09:05 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里森林逐燈祭27日傍晚點燈開幕，燈區很多是在地藝術家帶領居民共同創作。（埔里鎮公所提供）

    埔里森林逐燈祭27日傍晚點燈開幕，燈區很多是在地藝術家帶領居民共同創作。（埔里鎮公所提供）

    今年邁入第7年的埔里森林逐燈祭，以在明（27日）傍晚5時點燈，地點重回「台灣的中心」台灣地理中心碑舉辦，主燈「眾心之聚」設於中心碑三角點，還有4個在地藝術家與民眾共同創作的燈區，現場並設置敲鐘區「敲亮埔里」，讓民眾輕敲祝福之鐘。

    埔里森林逐燈祭有別於其他的燈會，沒有傳統花燈，而是由在地藝術家帶領居民，打造真正屬於埔里特色的燈會。今年第7年舉辦，因南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑被納入日月潭國家風景區，陸續完成多項景觀建設，因此將逐燈祭移回首屆舉辦的台灣地理中心碑，再度點亮台灣中心。

    逐燈祭明天下午5時點燈開幕，將展至3月8日，主燈「眾心之聚」以竹構環繞中心碑三角點，另有「折光．中心」、「下雨的雲雨開出的花」、「蝶映埔里」、「夜獸」等4大主題燈區。開幕贈送限量竹筒小提燈，4時50分開始發號碼牌，送完為止。

    日月潭國家風景管理處指出，虎頭山及地理中心碑區域，已納入交通部觀光署北回之巔旗艦計畫，未來3年將投入約10億元，針對交通、觀光進行整體開發改善，並建置遊客服務中心、眺景空廊、景觀飯店等，讓其成為國際級景區。

    埔里森林逐燈祭開幕將送限量竹筒小提燈。（埔里鎮公所提供）

    埔里森林逐燈祭開幕將送限量竹筒小提燈。（埔里鎮公所提供）

    森林逐燈祭現場也設祝福之鐘，讓民眾來敲鐘祈福。（埔里鎮公所提供）

    森林逐燈祭現場也設祝福之鐘，讓民眾來敲鐘祈福。（埔里鎮公所提供）

    主燈區設在地理中心碑三角點。（埔里鎮公所提供）

    主燈區設在地理中心碑三角點。（埔里鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播