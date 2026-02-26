重回點亮台灣中心 埔里森林逐燈祭明點燈開幕

埔里森林逐燈祭27日傍晚點燈開幕，燈區很多是在地藝術家帶領居民共同創作。（埔里鎮公所提供）

今年邁入第7年的埔里森林逐燈祭，以在明（27日）傍晚5時點燈，地點重回「台灣的中心」台灣地理中心碑舉辦，主燈「眾心之聚」設於中心碑三角點，還有4個在地藝術家與民眾共同創作的燈區，現場並設置敲鐘區「敲亮埔里」，讓民眾輕敲祝福之鐘。

埔里森林逐燈祭有別於其他的燈會，沒有傳統花燈，而是由在地藝術家帶領居民，打造真正屬於埔里特色的燈會。今年第7年舉辦，因南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑被納入日月潭國家風景區，陸續完成多項景觀建設，因此將逐燈祭移回首屆舉辦的台灣地理中心碑，再度點亮台灣中心。

逐燈祭明天下午5時點燈開幕，將展至3月8日，主燈「眾心之聚」以竹構環繞中心碑三角點，另有「折光．中心」、「下雨的雲雨開出的花」、「蝶映埔里」、「夜獸」等4大主題燈區。開幕贈送限量竹筒小提燈，4時50分開始發號碼牌，送完為止。

日月潭國家風景管理處指出，虎頭山及地理中心碑區域，已納入交通部觀光署北回之巔旗艦計畫，未來3年將投入約10億元，針對交通、觀光進行整體開發改善，並建置遊客服務中心、眺景空廊、景觀飯店等，讓其成為國際級景區。

埔里森林逐燈祭開幕將送限量竹筒小提燈。（埔里鎮公所提供）

森林逐燈祭現場也設祝福之鐘，讓民眾來敲鐘祈福。（埔里鎮公所提供）

主燈區設在地理中心碑三角點。（埔里鎮公所提供）

