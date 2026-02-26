開春音樂盛會浮現祭228連假登場 交通接駁攻略報你知

清水警方製作交通攻略圖，讓浮現祭樂迷參考。（警方提供）

台中海線樂壇盛事「浮現祭2026」將於2月28日、3月1日在清水鰲峰運動公園、清水自由車場及紫雲巖停車場登場，預估將吸引8000至1萬名樂迷湧入清水小鎮，因應大型群聚活動人潮眾多特性，清水警分局建議民眾優先搭乘台鐵或官方接駁車前往會場，並製作交通攻略圖。

浮現祭是中台灣開春最具代表性的音樂盛會，清水警方今日表示，本次活動勤務規劃以「事前防範、即時應變、快速處置」為核心原則，事前已完成場地安全檢查、舞台周邊防護規劃及人潮疏散動線盤點。

請繼續往下閱讀...

為使活動順利進行，清水警分局長鄭鴻文亦多次親自率領相關業務人員到活動各舞台現場會勘，並於昨（25）日親自督導，模擬可疑物品發現、突發滋擾事件及大量人潮撤離等情境演練，強化各單位橫向聯繫與指揮調度效能，並結合台中市刑事警察大隊偵爆犬支援場地安檢，提升整體各項應變量能。

警方特別提醒此次活動，維安升級，將於各入口處將實施預防性蒐證及安全檢查，請民眾務必配合脫口罩及開啟隨身包包檢視，切勿攜帶違禁物品入場，警方也將在現場維護安全。

鄭鴻文呼籲，活動現場人潮眾多時請妥善保管財物，飲酒後請勿駕駛車輛，警方將以最高標準執行各項勤務，兼顧安全與便利，讓樂迷安心進場、盡情享受音樂，共同打造一場安全、有序、精彩的音樂盛會。

清水警分局長鄭鴻文（右）率領相關業務人員到浮現祭活動各舞台現場會勘。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法