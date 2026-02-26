為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東閩南語說故事賽 枋寮建興國小活化在地傳奇驚艷全場

    2026/02/26 08:55 記者蔡宗憲／屏東報導
    閩南語說故事賽，枋寮建興國小勇奪全縣亞軍。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣政府推動本土教育扎根有成，甫落幕的「屏東縣114學年度閩南語創意說故事競賽」，來自枋寮鄉的建興國小，憑藉生動演繹在地歷史「林萬掌傳奇故事」，展現標準流利且道地的閩南語韻味，在激烈競爭中脫穎而出，勇奪全縣第二名佳績，讓偏鄉孩子的軟實力驚艷全場。

    為了讓本土語言不再只是課本上的文字，建興國小此次特別挑選枋寮具代表性的地方誌「林萬掌傳奇故事」作為藍本。參賽學生在舞台上化身歷史人物，不僅發音標準流暢，肢體動作更是活靈活現，成功將歷史故事與語言藝術完美結合，深厚的文化底蘊與精彩的舞台魅力，獲得評審團一致給予高度評價。

    建興國小校長謝惠芬強調，母語教育不應侷限於教室，校方長期將閩南語融入各項教學活動，透過實際展演讓孩子在生活中自然開口，進一步產生文化認同感。此次獲獎，除了感謝校方團隊的支持，更要歸功於指導老師洪愛慧與陳麒文的專業培訓，分別在發音細節與表演層次上悉心雕琢，以及郭怡秀老師在行政端的強力支援，讓學生能無後顧之憂地展露光芒。

    「看見建興囡仔自信說母語，就是最美的傳承！」謝惠芬表示，未來將持續推動本土語教學，讓更多孩子能自信地站在舞台上，用母語說出家鄉的故事，讓本土文化的種子在校園裡茁壯成長。

