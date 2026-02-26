新北國中小藝術才能班招生啟動 採2階段甄選

新北市115學年度國中及國小藝術才能班（音樂、美術、舞蹈）招生啟動。圖為碧華國小音樂班。（圖由新北市教育局提供）

新北市115學年度國中及國小藝術才能班（音樂、美術、舞蹈）招生啟動，教育局長張明文指出，今年招生持續採「兩階段甄選」機制，書面審查申請時間為3月2日，術科測驗報名時間為3月16日至3月20日下午5點，今年共26所國中小參與招生，預計招收1141名新生及插班生，招生簡章已公告於新北市教育局網站、新北市國中小藝才班招生報名系統及各校網站。

教育局表示，甄選第一階段為書面審查，曾於藝術競賽表現優異者，可依簡章規定提出申請；第二階段開放一般考生報名，戶籍或學籍設於新北市的國小二年級至國中八年級學生（含僑生）均可報考，術科測驗全面採線上報名與一次分發作業，並提供多元繳費管道。

術科測驗方面，教育局說，國小藝術才能班將於4月18日辦理，美術班於自強國小測驗「線畫」、「彩畫」及「立體造型」；音樂班於後埔國小測驗「樂器演奏能力」；舞蹈班於埔墘國小測驗「舞蹈基本能力」、「即興創作」及「節奏感」。

國中藝術才能班於4月25日舉行，教育局指出，美術班於大觀國中測驗「素描」、「創意表現」及「水彩」；音樂班於中平國中測驗「主修」、「副修」、「樂理常識」、「聽寫」及「視唱」；舞蹈班於江翠國中測驗「舞蹈基本能力」、「即興與節奏」。

教育局提醒，請考生及家長詳閱招生簡章與測驗須知，掌握報名及應試時程。

