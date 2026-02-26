竹縣推動客語成通行語 老師、學校成效達標都有獎勵

新竹縣為了讓客語成為縣內通行語而祭出重賞，持續獎勵學童學客語、參加認證，今年起也獎勵推動有功的老師和學校。（記者黃美珠攝）

儘管面臨不少學校反彈，但新竹縣仍決心要讓客語成為縣內通行語，因此除持續鼓勵縣內學子學習客語且踴躍認證，給各校訂下不同KPI外，今年還祭出重賞，除仍補助校方參加認證所需的報名、交通、保險、工作費用，並獎勵認證通過學生，今年更新增對老師和校方的獎勵，預計年增1750萬預算薪傳客語。

縣府民政處長陳建淳說，過去他們推動客語認證是鎖定獎勵學生，現在也獎勵老師和學校。學生只要參加客語課程出席率80%以上、完成測驗且無缺考，就可獲300元的到考獎勵金；通過基礎證者獲獎1000元，通過高級認證的則有1萬。

請繼續往下閱讀...

而學校承辦人、老師推動有功者，可獲工作費、加班費、指導獎勵金，達成學校KPI者還有機會獲得記功1次。

至於獎勵學校的作為有3項：只要學生團報認證人數達5人就有3000元，最高報名人數61人就獎1萬元。其次，團體通過認證的通過率有50%的學校，獎勵金可獲「400元乘以團體通過人數」的金額；通過率76%以上的則是「1000元乘以團體通過人數」。最後就是年度獎勵，給全年認證通過率15%以上的學校5000元，通過率36%以上的學校1萬元。

縣府教育局統計去年最後1季，縣內中、小學共1183名學生通過客語認證，通過率27%，縣內現有31校開了42個客語輔導班，他們將鼓勵各校儘速再廣開輔導，爭取6月達成6000名學生認證過關的目標。

新竹縣積極推動客語為通行語，除了獎勵學童學客語、參加認證，今年起也開始獎勵推動有功的老師和學校。（記者黃美珠攝）

新竹縣透過重賞，設定今年6月，各級學校學生要有6000人通過客語認證。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法