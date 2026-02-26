雲林這幾款馬年小提燈超搶手 索取方式看過來

北港燈會馬年提燈由剪紙大師楊士毅創作。（記者黃淑莉攝）

元宵節習俗提燈籠踩街，雲林今年包括北港燈會、斗六燈海節、福興宮的小提燈都十分搶手，北港燈會小提燈由剪紙大師楊士毅創作，福興宮則結合廟景、旋轉木馬的概念製成燈籠，斗六燈海節馬玩偶造型提燈，想收藏民眾要把握這幾天索取。

西螺福興宮保留傳統每年舉辦太平媽踩街賜福活動，讓大小朋友提著特製小提燈跟著媽祖鑾駕在西螺市區遊街，福興宮董事長楊文鐘指出，今年廟方與台灣吧攜手合作，將馬年元素與廟景、燈海結合旋轉木馬的環景插圖製作馬年燈籠，讓太平媽的庇祐透過光與愛陪伴民眾整年平安。

楊文鐘說，3月3日元宵節下午5點半起，只要持2張1、2月發票即可到廟換取，大家再一起提燈籠踩街，募集的發票全數捐給雲林家扶中心、創世基金會及華山基金會。

北港燈會正方體小提燈由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，透過剪紙雕花工藝，點燈後會在地面、牆壁上綻放出層層光影，不只是小提燈，更是藝術品。

縣府文觀處表示，即日起至3月8日每天下午6點在水道頭文化園區活動服務台，經工作人員確認完成任務即可索取，相關訊息可上雲林縣文化觀光處臉書粉專查詢。

斗六燈節馬年限定小提燈是小朋友最愛的馬造型玩偶，斗六市公所說，即日起到公所或斗六市長林聖爵臉書粉專分享，任意一篇斗六燈海節相關貼文到個人臉書頁面， 2月27日及3月1日到燈海節活動現場服務出示分享畫面，即可領取一個提燈。

斗六燈海節馬年限量小提燈。（記者黃淑莉攝）

西螺福興宮旋轉木馬造型的馬年小提燈。（福興宮提供）

