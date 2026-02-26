降低對3C依賴 人本和森小免費講座帶家長教出會思考的孩子

人本教育文教基金會和森林小學將舉辦多場免費講座，帶領家長陪孩子一起降低對網路及3C的依賴，教出會思考的孩子。（記者林曉雲翻攝官網）

AI對親子關係造成巨大挑戰，如何不靠禁止、不用威脅，家長也能陪孩子走過3C時代。人本教育文教基金會和森林小學將在全國多縣市舉辦免費講座，帶領家長陪孩子一起降低對網路及3C的依賴，教出會思考的孩子。

人本基金會表示，很多家長下班時覺得好累，或是在公眾場合怕吵到人，或總是事情忙不完，在各種狀況下只好讓孩子玩3C，但時間一到，孩子卻停不下來，親子之間的氣氛總是劍拔弩張，到底是爸媽和孩子決定使用3C，還是都被3C決定？森林小學主任們親自出馬，用真實案例加上現場經驗，陪家長拆解如何使用「1C_Creative創造力」，抵住3C的吸引力，重新把「決定權」拿回自己手上，和孩子一起降低對網路、3C的依賴。

人本表示，免費講座主軸是教出會思考的孩子，帶家長學習換一種方式教養，發現原來不靠禁止、不用威脅，也能陪孩子走過3C時代，把擔心放下，把關係留住，讓孩子長出創造力，在網路世代裡，自在探索、勇敢思考。

3月28日（週六）14:00-16:00共有3場，包括苗栗場（苗栗縣苗北藝文中心視聽中心）、台中場（文化部文化資產園區願景館2樓國際演講廳）、台南場（台南市立圖書館新總館拾光講堂）；3月29（週日）14:00-16:00共2場，台北場（客家文化中心3F媒體簡報室）及高雄場（大東文化藝術中心演講廳）。

台北場和苗栗場講師為謝淑美（人本教育基金會副執行長及森林小學生活主任），台中場和高雄場講師為何淑真（森林小學教學主任），台南場講師為林青蘭（森林小學教務主任）。

