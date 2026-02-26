在地就學、深耕教學 竹縣六家、湖口高中115學測成績創新高

六家高中長期推動適性輔導，115年學測高分紀錄創新高。（新竹縣政府提供）

115學年度大學學科能力測驗成績昨日揭曉，新竹縣立高中表現優異，其中，六家高中4科總分最高達56級分，突破歷年紀錄，且單科滿級分人數高達14人；湖口高中則展現穩健實力，社會科每5位考生就有1位躋身全國前標以上，整體成績再創歷史新高。

縣長楊文科對此佳績表示高度肯定。他說，3位湖口高中的優秀學子張書頊、徐睿謙與邱羽彗，當年成績皆可錄取都會區明星高中，但選擇在地就學後依然展現拔尖實力，正是「在地就學成就最佳選擇」的典範。

教育局長蔡淑貞表示，今年縣立高中學測表現亮眼，歸功於各校落實課程深化與個別化指導，教育局支持學校發展多元特色課程，如六家高中的雙語實驗班及AI科技輔導學習，成效卓越。學生們在考前展現出高度的自律與學習策略，像是六家高中學生江秉謙善用AI解題 、許宸諺精準分類錯題以及湖口高中學生主動請老師批改作文等。未來將請學校持續辦理升學講座與模擬面試，協助學子精準落點志願。

六家高中校長江月媚指出，學校長期推動適性輔導，今年高分紀錄創新高。其中，學生江秉謙與陳奐語分別以56級分朝電機及外語系邁進；雙語班許宸諺憑藉數A與自然滿級分瞄準資訊系；而彭鈞琪則展現多元探索成果，目標鎖定國貿科系。感謝家長會的全力支持以及高三各班導師與任課教師的悉心指導與陪伴。

湖口高中校長姜錢珠強調，湖口子弟的學習韌性令人動容。社會科奪下15級分的張書頊，以穩定的練習節奏期望錄取中央大學；跨領域表現均衡的徐睿謙，目標為政治大學；而國文取得頂標的邱羽彗，則以台大為首選。今年學測成果展現學校長期深耕教學與陪伴學生學習的成效。

114學年度湖口高中包高中祈福暨誓師儀式。（新竹縣政府提供）

