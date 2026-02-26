為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣燈會培訓親善大使 打造有溫度的國際饗宴

    2026/02/26 08:36 記者林宜樟／嘉義報導
    由崇仁醫護管理專科學校學生組成的親善大使，由講師特訓國家級禮儀標準。（嘉義縣政府提供）

    由崇仁醫護管理專科學校學生組成的親善大使，由講師特訓國家級禮儀標準。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會即將在3月3日登場，將有國內外重要貴賓到訪，嘉義縣政府為提供最高規格的接待服務，禮賓接待組由人事處、地政處、民政處及人力發展所組成團隊，進行親善大使及禮賓接待教育訓練，日前完成培訓，希望讓每位來到嘉義的遊客感受到在地熱情與優質的服務。

    縣府在崇仁醫護管理專科學校完成18小時專業特訓親善大使，並在人力發展所完成禮賓接待團隊工作人員培訓；親善大使培訓課程為接軌國際活動標準，由有多年國慶大典及各大城市慶典禮賓接待實戰經驗的講師中華青年友好訪問協會副理事長李銓鑫指導，將國家級禮儀標準導入特訓。

    課程範疇從「禮賓服務系統設計」到「典禮策略規劃」，透過實戰演練強化隊員在標準站姿、優雅引導、列隊行進及舞台遞獎等細節，納入歷年國慶大會及往屆台灣燈會的案例深度分析，提升應對突發狀況的即時處理能力。

    禮賓接待組工作人員培訓由連續6屆參與台灣燈會及2025世界壯年運動會集思會展協理李玲儀解說，涵蓋燈會展區配置、接待服務執行流程、導覽動線、燈區介紹等，讓工作人員熟悉燈區配置及接待工作內容。

    縣長翁章梁說，台灣燈會有豐富感官饗宴，禮賓大使展現專業素養與優雅氣質，更是提升嘉義城市品牌形象、展現國際化款待的核心關鍵，透過專業的親善大使、禮賓、導覽人員及接待工作人員培訓，確保燈會各項典禮順利進行，燈會相關資訊可上「2026 台灣燈會在嘉義」官方網站查詢。

    講師進行禮賓接待教育訓練。（嘉義縣政府提供）

    講師進行禮賓接待教育訓練。（嘉義縣政府提供）

