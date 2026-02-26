為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣助學脫貧方案開辦14年逾3700人受惠 3/7加開說明會

    2026/02/26 08:17 記者羅欣貞／屏東報導
    社工人員向參與家戶說明「聯合助學脫貧自立方案」方案內容。（屏東縣政府提供）

    使弱勢學子皆能安心就學，屏東縣政府2011年起開辦「聯合助學脫貧自立方案」，為讓家長與學子了解今年的辦理方式，已於屏東市、東港鎮舉辦了助學脫貧方案說明會，因為參與人數踴躍，屏縣府將於3月7日加開說明會場次，協助家長及學子了解方案。

    「聯合助學脫貧自立方案」是由屏縣府匯集社會善心人士及民間企業捐款，提供弱勢家戶學子，依其實際需求，補助學雜費、住宿費、租屋費、證照報名費、制服費及書籍費等就學所需費用，去（2025）年度已補助350人次，助學金額379萬4914元整，其中有44名弱勢學子順利完成學業，已在就業市場或精進更高學業。

    方案開辦至今超過14年，總受益人數已達3705人次，補助金額超過4431萬939元，總計協助374名弱勢學子順利完成學業。

    屏東縣府提醒，欲參與「聯合助學脫貧自立方案」的對象需事先參加「相見歡說明會」，縣府訂於3月7日於屏東市加開場次，歡迎有意願申請「聯合助學方案」的學子，務必於3月2日前至聯合助學線上申請系統（網址：https://socsubsstdnt.pthg.gov.tw）報名，或致電社會處社會救助科08-7320415分機5337、5338洽詢。

