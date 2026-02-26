嘉義水上燈區「奔騰」主燈點亮 象徵災後重生希望

水上燈區主燈奔騰之馬。（水上鄉公所提供）

2026台灣燈會即將在嘉義縣展開，縣內許多鄉鎮市規劃燈區一同營造更多亮點，水上鄉公所昨晚於水上國小對面的「水堀頭入口意象」，舉辦「水上奔騰」點燈音樂會，由於去年7月丹娜絲颱風造成當地嚴重損害，水上燈區主燈以「奔騰」為意象，象徵災難後的平靜與重生的希望，燈區將持續到3月15日。

水上鄉長林緗亭說，今年的燈飾設計別具意義，設計理念深深植根於水上的文化底蘊與自然生態，作品融入丹娜絲風災帶給這片土地的考驗，透過光影藝術，帶領民眾走過一段「從災難到希望」的沉浸式旅程。

請繼續往下閱讀...

林緗亭說，想打造的不只是華麗的燈飾，而是一個最有溫度的夜晚，藉由光影，看見水上鄉親如駿馬般的堅韌精神，在風雨過後，迎接最璀璨的星空。

水上燈區有主燈奔騰之馬，還有光泉、光流地景、光球燈，因當地有空軍基地，還製作F16戰機呈現特色，而由移居嘉義的蘭嶼藝術家與水上國小學生共同以風災倒木製作拼板舟，更是燈區亮點。

昨晚公所與「水上青年事務委員會」攜手合作，邀請多家特色餐車進駐，讓民眾在賞燈之餘，也能品嚐熱騰騰的在地美食，還有集章抽抽樂活動讓民眾完成任務帶回神秘禮物；水上鄉民代表會主席王國智及多位代表到場和民眾一同參與活動，提燈踩街，歡迎各地遊客到訪水上，見證在地生命力。

水上鄉長林緗亭與鄉親同歡。（水上鄉公所提供）

F16戰機呈現在地特色。（水上鄉公所提供）

用風災倒木製成的拼板舟。（水上鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法