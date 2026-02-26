為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    晚間鋒面逼近！今迎風面零星雨 深夜再轉雷雨

    2026/02/26 06:33 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署指出，今天晚間鋒面逐漸接近並影響，台灣各地的降雨機率逐漸增加。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（26日）東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，低溫約17至21度，白天北部及宜蘭氣溫回升，全台各地的高溫會來到25至30度，西半部地區日夜溫差較大。

    整體水氣減少，台灣各地以多雲到晴的天氣為主，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島仍然會有零星降雨的機會，晚間鋒面逐漸接近並影響，台灣各地的降雨機率逐漸增加。

    離島天氣方面，澎湖多雲時陰，20至24度；金門陰天，14至20度；馬祖陰短暫陣雨，12至15度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    明天（27日）北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    週六（28日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    下週日（3月1日）各地早晚仍涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

    下週一（2日）北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

    下週二（3日）北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    下週三（4日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 - 29 21 - 32 24 - 31 20 - 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

