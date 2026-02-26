02/26 各報重點新聞一覽

「權王」台積電昨盤中衝上2025元新高、以2015元作收，帶動台股終場上漲712.25點，成交量逾兆元，創下「權王」、成交量與收盤指數「三高」紀錄。（中央社）

台積電站上2千 台股創3高 權王、成交量、收盤指數 新紀錄

無畏川普關稅波動，在AI矽島發威下，馬年開紅盤後台股一路高歌。「權王」台積電昨盤中衝上二〇二五元新高、以二〇一五元作收，帶動台股終場上漲七一二．二五點、收在三五四一三．〇七點，成交量逾兆元，日線連七紅；台股創下「權王」、成交量與收盤指數的「三高」紀錄。

川普國情咨文：現在是美國黃金時代 讚揚經濟等政績 外交事務著墨不多

美國總統川普廿四日在國會發表史上最長的國情咨文演說，細數他在經濟、移民與治安等內政議題上的政績，強調美國在他領導下經歷「劃時代劇變」，現正處於「黃金時代」，也不忘批評前朝拜登政府與民主黨，試圖藉此提振共和黨在今年十一月的期中選舉選情。但他對外交事務著墨不多，除了警告絕對不容許伊朗擁有核武外，對於頭號競爭對手中國，也只順帶提到。

檢察官涉放高利貸 逼簽億元虛假債務契約

基隆地檢署檢察官林渝鈞遭控放高利貸，並利用檢察官職權恐嚇還不出利息的自來水公司工程承包商高姓父子，強逼簽下高達一億元虛假債務契約抵債。基檢昨清晨同步搜索林的辦公室、宿舍、蔣姓前妻與基檢前李姓女工友等十九名被告相關居住所共卅五處後，朝涉犯貪污治罪條例、刑法重利及洗錢防制法等罪嫌漏夜偵辦中。

蔣萬安推新政 北市育兒減工時不減薪

少子化嚴峻，北市長蔣萬安昨宣布三月一日起率全國之先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有十二歲以下孩子的育兒爸媽，在不減薪前提下，每日可彈性減少一小時工時，由市府補助減少工時薪資的八成。勞動局表示，計畫須為登記於北市的事業單位，勞工也要設籍北市，可延後一小時上班或提早一小時下班。

藍版出爐 軍購條例敲定8項111億美元

朝野日前確定將國防採購特別條例草案於三月六日排入院會，一讀付委討論，國民黨主席鄭麗文預告將提出的黨版已草擬完成，優先列入攸關國安的必要軍備。據了解，國民黨版本近日拍板定案，將美方去年宣布一一一億美元（約新台幣三五○○億元）的八項對台軍售清單預算寫入草案，並要求將履約期程及違約責任寫入契約，保證國軍能如期如實取得所需裝備。

CIA密會輝達蘋果 簡報台海危機

美國《紐約時報》24日披露，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室在矽谷1處安全簡報室，向科技巨頭高層做機密簡報，示警中共軍事部署，顯示北京可能在2027年前後對台動手。與會者包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技巨頭高層。會後，庫克私下坦言，如今睡覺都「睜著一隻眼」，凸顯美國科技業對台海風險的高度憂慮。

檢斥生態恐怖攻擊 瓦解防疫體系

去年10月台中梧棲區洽興畜牧場爆發非洲豬瘟疫情，引發食安恐慌。台中地檢署查出，畜牧場負責人陳福及兒子陳瑞堂不只偽造資料隱匿疫情，還將30隻染病豬送往肉品市場拍賣獲利32萬多元，甚至有46頭斃死豬迄今流向不明，25日依《刑法》偽造文書、詐欺取財、《廢棄物清理法》等罪起訴2人，檢方痛批陳福父子行徑有如「未遂生態恐怖攻擊」，惡性重大，不宜輕縱，建請法院從重量刑。

美國總統川普24日在國會發表史上最長的國情咨文演說，強調美國在他領導下經歷「劃時代劇變」，現正處於「黃金時代」。（路透）

基隆地檢署檢察官林渝鈞被控放高利貸，並利用檢察官職權恐嚇，基隆地檢署搜索偵辦。（記者林嘉東翻攝）

