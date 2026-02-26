今短暫放晴 228連假各地有雨 專家：下週再兩波鋒面持續有雨

氣象專家指出，今日各地轉多雲時晴、僅東半部偶有短暫降雨，不過明日鋒面南下，且隨後華南雲雨帶源源不絕的入侵，預估二二八連假確定有春雨，且各地都會有降雨，要到週日下午至下週一才有短暫空檔。（資料照）

氣象專家指出，今日各地轉多雲時晴、僅東半部偶有短暫降雨，不過明日鋒面南下，且隨後華南雲雨帶源源不絕的入侵，預估二二八連假確定有春雨，且各地都會有降雨，要到週日下午至下週一才有短暫空檔，但下週還陸續有兩波鋒面來襲，降雨情況仍會持續，提醒大家外出時多留意天氣變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，好不容易又要放假了，但好天氣的額度，看來是剩下一天。因為根據最新模式預報，今年首波春雨鋒面，即將在連假首日來臨，且隨後華南雲雨帶源源不絕的入侵，這就是2026年春天的第一聲招呼，雖然雨勢不見得會大的很誇張，但預期陰雨交替，還是很不方便的。

颱風論壇表示，目前來看連假各地都有飄雨的機率，尤其是北台灣，陣雨綿綿幾乎確定，預計週五至週六，會是最多雨的時候，所以有安排任何活動，請先預作準備。不過越往南走，下雨機率越低。

颱風論壇也提醒，陣雨的狀況下，溫度就不容易升上去，即便不會冷，但整天濕濕涼涼的機率很高，提醒大家還是要注意保暖。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地區的平地最低氣溫約在16、17度，今日各地轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫降雨；氣溫回升，北舒適、中南微熱，早晚涼。今日各地氣溫如下：北部16至27度、中部16至30度、南部17至32度、東部17至28度。

吳德榮表示，今晚起另一鋒面前的中高雲移入、雲量增多。明日鋒面南下，中部以北轉有局部雨、天氣轉涼。週六鋒面降雨區略往南擴大、仍偏涼。週日降雨區逐漸北移，中部以北仍有局部降雨，下週日下午至下週一上半天為短暫空檔、天氣回暖。

吳德榮提到，下週一下午起另一鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫降；下週二降雨範圍擴大、各地皆有降雨機率，再轉涼。下週三、四鋒面南移在巴士海峽，北台偏涼；下週三各地仍有局部短暫雨的機率，雨勢減緩、下週四各地轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說明，下週五至週六又有一波鋒面接近並通過，各地再轉有雨、伴隨較強的對流。不過，各國模式模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。

