南台灣咖啡盛會 「三好盃」沖煮賽228連假展開競技

「第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集－啡揚高屏・香聚三好」公益活動，228連假將在佛光山法寶堂展開競技。（佛光山提供）

南台灣咖啡盛會「第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集－啡揚高屏・香聚三好」公益活動，228連假將在佛光山法寶堂展開競技，近百名咖啡沖煮好手將在佛門聖地一較高下，現場並有高屏地區優質咖啡小農和生產合作社設攤，期待把高屏地區咖啡推向世界舞台。

佛光山法寶堂表示，高屏地區是台灣重要咖啡產區之一，其中，屏東縣咖啡種植面積達237.84公頃，為全台最大種植面積，產地集中在瑪家、三地門、霧台、泰武、來義、萬巒、春日、獅子和牡丹鄉，有2間合作社；高雄市種植面積近80公頃，位居全台第4，主要集中在茂林、桃源和那瑪夏3個原鄉區，品質不輸其他產區，高雄更孕育出許多世界咖啡杯測冠軍。

三好盃咖啡沖煮賽每2年舉辦1次，今年增設社會組和學生組，各有46位咖啡沖煮高手參賽，須經三輪鏖戰才能奪得桂冠，明（27）日社會組競技，28日輪由學生組登場，「佛光好事集」則連續舉辦3天。

佛光山法寶堂表示，活動內容包括闖關遊戲、咖啡栽種烘焙及風味與特色介紹、小農故事、街頭藝人表演，3月1日下午2點安排賴昱權老師（2014 WCE世界盃咖啡烘豆大賽冠軍）主講《咖啡世界的秘密》，3點由蔡依凝老師（2025 WCRC世界盃咖啡烘焙大賽感官評審）主講《一杯咖啡的靜心時光》。

高屏地區優質咖啡小農和生產合作社現場設攤，期待把高屏地區咖啡推向世界舞台。（佛光山提供）

