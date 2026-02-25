潮州3/1提燈遊庄迎元宵節 送千份馬年燈籠鑰匙圈

靝馬提燈。（記者陳彥廷攝）

每逢元宵節，屏東縣潮州鎮都會舉辦「提燈遊庄」迎接小過年，公所今年特別設計以信仰中心的「三山國王廟」的燈籠鑰匙圈，邀請社區老師開工作坊指導鄉親自製竹編提燈，同時邀請民眾3月1日晚間到日式文化園區集合「遊庄」。

正月十五元宵節有小過年之稱。4年前，屏東縣童玩協會於潮州鎮最早發展的建基路及周邊老街舉辦繞行「提燈遊庄」，獨特的自製提燈及年味氛圍成為潮州全鎮共同參與的文化品牌，鎮公所與協會公私協力，跨域串聯，讓文化平權與生活美學教育扎根，進一步強化社區營造量能，有效延續春節市集後的觀光人潮與商圈經濟效益，展現地方創生與文化治理的具體成果。

公所說，元宵提燈已成為潮州推動文化教育與城市行銷的重要平台，透過藝術參與社區共創，讓節慶不僅是熱鬧，更是文化傳承與世代交流的實踐場域，今年持續攜手屏東縣鄉土童玩協會，邀請藝術家廖志強、余書綺共同設計製作馬年意象藝術花車領軍，還有十二生肖趣味藝術大偶參與，踩街前演出開場舞，以創新形式演繹民俗意象。

公所指出，往年最讓人期待的DIY提燈活動，今年設計「星耀潮州」藝術提燈工作坊帶領民眾製作竹編燈籠，開辦5場次共100人，開放報名秒殺，星形竹編提燈內設計今年主角「靝」馬（天的異體字），以LED燈珠點亮，屆時將成為最搶手的元宵燈籠，不僅精緻，更展現「靝馬行空」的創意，現場會準備節日限定的NFC（內含公所連結）燈籠鑰匙圈共1000個，3月1日晚上6點於潮州日式歷史建築文化園區發送。

燈籠鑰匙圈。（記者陳彥廷攝）

馬年裝置藝術現已於藝境花園展出。（潮州鎮公所提供）

