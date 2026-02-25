台中大里旱溪邊坡遭傾倒大量廢棄物 民批破壞環境憂火災

台中大里吉善路旁的旱溪廢河道，遭人傾倒大量裝潢廢料，近來還以塑膠棧板搭建平台掩蓋，市議員張芬郁（右）要求環保局加速徹查。（記者陳建志攝）

台中市大里區吉善路靠近旱溪廢河道邊坡，民眾發現有不肖業者，傾倒大量木板、角材等建築裝潢廢棄物，再以塑膠棧板搭建平台掩蓋，除嚴重破壞環境，民眾也擔心發生火災等意外，台中市議員張芬郁接獲民眾陳情到場察看，認為情況嚴重，要求環保局和檢警單位加速徹查，不能放任不法業者繼續破壞環境。

大里市前市民代表黃財、王姓住戶等人表示，去年發現不明車輛進出吉善路及焚燒異味，曾經向環保局檢舉，後來發現河道邊坡附近用木板、鐵皮圍成高牆，過年期間，聽見施工聲響，年後就看見邊坡出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台。

請繼續往下閱讀...

黃財表示，和住戶合力搬開棧板，發現裡面全是建築廢棄物，一旁還有一間廢棄工寮，也倒滿破碎磁磚及一間任意排放糞水到溪底的簡易廁所，居民除擔心豪雨季造成邊坡塌陷，也憂心堆置大量裝潢廢棄物，若發生火警一發不可收拾。

市議員張芬郁到場查看後，斥責業者利用邊坡傾倒廢棄物再搭建平台掩藏的行徑相當惡劣，且為了進出還鋸掉樹木，嚴重破壞環境，居民長期檢舉求助無門，要求環保局和檢警單位務必加速偵辦徹底解決問題，阻止危害再擴大。

市府環保局表示，去年9月接獲檢舉追查行為人，並已移送台中地檢署偵辦，目前仍在調查階段，待案件終結後會要求行為人清除，環保局也會派人定期加強巡查。

台中大里吉善路旁的旱溪廢河道邊坡，近來發現遭人傾倒大量裝潢廢棄物。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法