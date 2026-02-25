為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣燈會大阪世博TECH WORLD館 開放現場排隊

    2026/02/25 20:41 記者鍾麗華／台北報導
    去年在大阪世博的台灣TECH WORLD館（TW館）吸引逾116萬人次參觀，將在嘉義縣台灣燈會期間重現，展期從3月1日至15日。（行政院提供）

    去年在大阪世博的台灣TECH WORLD館（TW館）吸引逾116萬人次參觀，將在嘉義縣台灣燈會期間重現，展期從3月1日至15日，經濟部今（25）日表示，網路預約名額已滿，但仍會開放民眾現場排隊參觀，按梯次逐一入場。

    關心大阪世博TECH WORLD館回台重現整備情形，行政院長卓榮泰今日赴嘉義縣「2026台灣燈會」，聽取工程進度說明，隨後逐一參觀展館三大劇場，包括以560株機械花展現生命力量的「生命劇場」、以4K投影技術訴說玉山故事的「自然劇場」，以及設置超長型Mini LED螢幕，結合立體影像技術，帶領參觀者走進未來美好生活的「未來劇場」，見證曾在大阪世博向世界展現臺灣科技、自然及生命力量的展館。

    經濟部表示，TECH WORLD館在大阪世博獲各界熱烈迴響，為了延續這份感動，將盡可能在臺重現展館的精華，目前展館軟硬體設施已近完成。在參觀規劃部分，網路預約名額已滿，但仍會開放民眾現場排隊參觀，按梯次逐一入場，盼能兼顧良好的觀展體驗及品質。

