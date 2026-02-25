傳蒸煮舊照近3年、隱匿非洲豬瘟病死豬46頭 梧棲豬農子續押

台中梧棲洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟疫情，檢方查出陳姓豬農父子長期上傳蒸煮舊照片，還偽造化製三聯單，短報病死豬。（資料照）

台中梧棲洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，引發全台豬隻禁運、禁宰長達15天，產業損失與補助金額累計高達新台幣21億元，其中關鍵的廚餘蒸煮，檢方調查發現，陳姓父子長達2年8個月都是上傳舊照片，完全未落實高溫蒸煮，且在爆發豬隻死亡後，竟偽造化製三聯單，短少申報死亡豬隻共46頭，差點造成疫情擴散，台中地檢署今天依偽造文書、詐欺、廢棄物清理法等罪嫌將陳姓父子起訴，其中陳姓兒子（58歲）今天移審台中地院，裁定繼續羈押禁見。

台中地檢署調查發現，非洲豬瘟重要防線的廚餘蒸煮，洽興畜牧場應依法應將收受廚餘以攝氏90度以上高溫蒸煮1小時以上，並每日登入環境部「廚餘蒸煮申報系統」據實申報蒸煮情形及上傳照片或影片。

請繼續往下閱讀...

不過陳姓兒子為規避環保機關查核及告發，竟將2022年就預先拍攝的蒸煮照片儲存在手機中，從2023年1月8日起至2025年9月30日止，長達2年8個月的時間，於每日申報時反覆上傳舊照片充作當日蒸煮證明，足生損害主管機關對養豬場落實高溫蒸煮管理的正確性，也成為非洲豬瘟的破口。

此外，去年10月10日起，發現養豬場豬隻陸續大量死亡，2人未通報疫病，僅自行以抗生素投藥處理，為避免疫情外洩影響拍賣銷售，竟謀議僅將部分死亡豬隻交由合法化製業者處理，其餘則委由不詳非法業者清除，以降低申報死亡數量，偽造化製三聯單，短少申報死亡豬隻共46頭。

台中地檢署今天調查偵結，依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌將陳姓父子起訴，並認為2人偵查中未坦承犯行，致防疫追蹤作業受阻，認犯後態度不佳，惡性重大，對國家法益侵害甚深，建請法院從重量刑；其中85歲的陳姓豬農已在去年12月30日以20萬元交保，陳姓兒子則仍羈押中，今天移審台中地院，法官裁定繼續羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法