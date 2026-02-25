為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    蔣萬安推育兒減少工時計劃 民眾批「騙票政策」：HR都在罵

    2026/02/25 20:36 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安本週市政會議拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計劃，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工時，減少的工資市府提供八成補助。（北市府提供）

    蔣萬安本週市政會議拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計劃，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工時，減少的工資市府提供八成補助。（北市府提供）

    台北市長蔣萬安拍板今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計劃，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工時，減少的工資市府提供八成補助。不過有民眾經過計算發現，最高1.5萬元補助，只要月薪超過五萬五就摸到天花板，補助總額只有十萬誘因太低，質疑是騙票政策。

    民眾在社群分享，目前多公司的HR（人資）群組都在罵，如果員工每天減少1小時工時、薪資不減市府補助80%薪資，每人最多1.5萬、得連續實施3個月，只要員工薪水5.5萬就會摸到補助天花板，但公司要自付20%，加上麻煩的行政流程與申請作業。補助總額還只有10萬，大公司不適用之外，對小公司吸引力也是零，根本是喊爽的騙票政策。

    另名民眾說，減少一小時工時是好政策，最昂貴的育兒成本在於時間，從工時著手真的立意良善，北市府應該是參考韓國最近的政策，只是市府未來能否做好要打個巨大的問號。現在的作法相當愚蠢，喊話三月上路，看來各位人資要先加班幹了。細看相關資格，你要先調出所有員工戶籍，再確認他們子女的年歲，且還沒有給出「確有親自接送需求」的定義，爺爺奶奶可以接的到底算不算？有上安親班代接的到底算不算？而今天已經2月25日，明天是2月最後一天上班日，時程是否太緊湊？

    他說，認同少子化部分原因來自於工時的論點，若有一個政黨或一個縣市可以讓這個政策幫助到更多人，建立完善的制度穩定上路，還是值得肯定的。

