    首頁 > 生活

    週四回暖好天氣 入夜鋒面接近深夜轉雷雨

    2026/02/25 21:51 即時新聞／綜合報導
    週四（26）東北季風減弱，北部至東部天氣相對再略有好轉，氣溫回升偏暖。（資料照）

    週四（26）東北季風減弱，北部至東部天氣相對再略有好轉，氣溫回升偏暖。（資料照）

    明天（26日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，但後天（27日）東北季風再度增强，氣溫再下滑轉涼，並伴有短暫陣雨。

    中央氣象署預報，週四整體水氣減少，各地以多雲到晴的天氣為主，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島仍然會有零星降雨機會，晚間鋒面逐漸接近並影響，各地降雨機率逐漸增加。

    氣溫方面，週四各地早晚仍偏涼，低溫約17至21度，白天北部及宜蘭氣溫回升，各地的高溫會來到25至30度，西半部地區日夜溫差較大，早晚外出建議適時調整衣物。離島天氣方面，澎湖多雲時陰，20至24度，金門陰天，14至20度，馬祖陰短暫陣雨，12至15度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五（27）鋒面接近並通過，東北季風再度增強，影響到週六（28），各地天氣轉變，北部至東部轉為陰有短暫陣雨，氣溫再下滑轉涼；中南部雲量也會增多，在華南雲系東移影響下，山區及局部平地也有短暫陣雨機會。體感較前幾天涼，北部至東部高溫約22至25度、低溫約17至18度；中南部高溫約23至27度，低溫約18至20度，日夜溫差相對縮小，白天感受轉為較涼。

    紫外線指數方面，週四所有縣市都是「中高量級」。

    空氣品質方面，26日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    氣溫方面，週四各地早晚仍偏涼，低溫約17至21度，白天北部及宜蘭氣溫回升，全臺各地的高溫會來到25至30度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週四各地早晚仍偏涼，低溫約17至21度，白天北部及宜蘭氣溫回升，全臺各地的高溫會來到25至30度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四所有縣市皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四所有縣市皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，26日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，26日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

