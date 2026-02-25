為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北燈節花博展區一出捷運站竟是上海花燈 簡舒培批自我矮化

    2026/02/25 19:52 記者董冠怡／台北報導
    上海花燈位於花博展區入口處，民眾進入展區第一個看到的就是上海花燈。（記者董冠怡攝）

    上海花燈位於花博展區入口處，民眾進入展區第一個看到的就是上海花燈。（記者董冠怡攝）

    台北燈節花博展區今天開幕點燈，然而，捷運圓山站一號出口一出站，最先看到的卻不是主燈變形金剛，映入眼簾的反倒是中國上海花燈，而且牌面說明寫著「這裡是上海」。台北市議員簡舒培批評，台北市政府竟把最顯眼的位置給了對台灣充滿敵意、處處打壓的國家，難道是斯德哥爾摩症候群嗎？有自我矮化之嫌。

    簡舒培表示，台北市政府為了配合上海，每年燈節都會把最顯眼的位置給上海花燈，民眾質疑明明是台北燈節，第一個看到的卻是上海花燈，配角變主角，台北市完全失去主體性，令人覺得很荒唐，但市府卻沒考慮到民眾的觀感，中國對台灣充滿敵意，共機、共艦一天到晚擾台，處處打壓台灣，台北卻把那個國家的花燈，放在最重要的位置。

    簡舒培指出，其他參與燈節的友台國家及單位如美國在台協會（AIT）、日本、韓國等花燈，永遠都不會被擺在最顯眼的地方，上海花燈最顯眼，台北市是斯德哥爾摩症候群嗎？市府也沒有想要修正。「台北的花燈還是台北最重要！」主燈應放在最重要的位置，且要讓民眾第一眼就能看見，否則本末倒置、喧賓奪主，市府若也樂意配合，根本自我矮化。

