台北燈節10米高變形金剛主燈點亮 蔣萬安：展現台北多元魅力

台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈今晚點亮。（記者王藝菘攝）

台北燈節點燈了！台北燈節以「雙展區、雙IP」策展，台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人今晚（25日）一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈，燈光展演、煙霧特效及超過40支環繞特效燈光共演，搭配變形金剛專屬音樂，展現變形金剛出場磅礡氣勢。

蔣萬安致詞說，是正月初九天公生，也是台北燈節花博展區點燈的好日子，台北燈節是國內外旅客來造訪的指標，市府一直在思考有可以有那些突破帶給民眾驚喜，今年結合世界知名的泡泡馬特與變形金剛柯博文，展現台北多元包容的魅力。蔣萬安說，今年適逢美國建國250週年，AIT首次參與台北燈節並設置燈組，讓今年燈節別具意義，也是台北深厚友誼的展現。

