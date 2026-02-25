為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北燈節10米高變形金剛主燈點亮 蔣萬安：展現台北多元魅力

    2026/02/25 20:28 記者孫唯容／台北報導
    台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈今晚點亮。（記者王藝菘攝）

    台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈今晚點亮。（記者王藝菘攝）

    台北燈節點燈了！台北燈節以「雙展區、雙IP」策展，台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人今晚（25日）一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈，燈光展演、煙霧特效及超過40支環繞特效燈光共演，搭配變形金剛專屬音樂，展現變形金剛出場磅礡氣勢。

    蔣萬安致詞說，是正月初九天公生，也是台北燈節花博展區點燈的好日子，台北燈節是國內外旅客來造訪的指標，市府一直在思考有可以有那些突破帶給民眾驚喜，今年結合世界知名的泡泡馬特與變形金剛柯博文，展現台北多元包容的魅力。蔣萬安說，今年適逢美國建國250週年，AIT首次參與台北燈節並設置燈組，讓今年燈節別具意義，也是台北深厚友誼的展現。

    台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）出席2026台北燈節花博展區開展，兩人一同在AIT的展區點燈。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）出席2026台北燈節花博展區開展，兩人一同在AIT的展區點燈。（記者王藝菘攝）

    台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈今晚點亮。（記者王藝菘攝）

    台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈今晚點亮。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮台北燈節花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播